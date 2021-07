Frontale nel Cuneese, auto prende fuoco dopo lo schianto: un morto e due feriti È di un morto e due feriti il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto venerdì pomeriggio a Carrù, nel Cuneese. A perdere la vita un 52enne alla guida di una delle due vetture coinvolte nello schianto. L’uomo è morto carbonizzato dopo che la sua auto ha preso fuoco. Feriti i due ragazzi tedeschi che erano nell’altra vettura.

A cura di Chiara Ammendola

L’incidente e l’intervento dei vigili del fuoco

Un automobilista è morto carbonizzato e due persone sono rimaste ferite nella scontro frontale tra due auto avvenuto venerdì pomeriggio a Carrù, nel Cuneese. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco ma per la vittima, Salvatore Serra, 52 anni e residente a Ceva, non c'è stato nulla da fare. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Nell'altra auto due giovani tedeschi, entrambi ricoverati in ospedale

L'incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 12, la fondovalle Tanaro, nel comune di Carrù, un zona purtroppo non nuova a sinistri mortali. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto hanno visto la vettura prendere fuoco poco dopo. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con due mezzi e una eliambulanza: purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare nulla per il 52enne Salvatore Serra che era alla guida della vettura che ha poi preso fuoco. L'uomo è morto carbonizzato. Mentre l’elisoccorso ha accompagnato all’ospedale di Mondovì uno dei due feriti in codice giallo, mentre l'altro, in codice verde, ha subito solo lesioni lievi ed è stato portato con l'ambulanza sempre al "Regina Montis Regalis": i due, entrambi di nazionalità tedesca, non sono in pericolo di vita.

Si indaga sulla dinamica dell'incidente

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Mondovì e i volontari di Dogliani. Con loro anche i carabinieri della compagnia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. La dinamica è in fase di accertamento e le due auto coinvolte, una Mitsubishi e una Volkswagen Polo, sono state poste sotto sequestro.