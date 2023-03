Francia, dalla Cassazione no all’estradizione di 10 terroristi italiani la Cassazione francese ha rifiutato la richiesta avanzata dal governo italiano per l’estradizione di 10 ex terroristi italiani che da anni vivono fuori dall’Italia.

A cura di Gabriella Mazzeo

La Corte di Cassazione francese ha detto no all'estradizione di dieci terroristi italiani che si erano rifugiati nel Paese. La richiesta di estradizione era stata avanzata dal governo italiano e appoggiato da quello francese. Del gruppo di terroristi fanno parte Giorgio Pietrostefani, ex militante di Lotta continua condannato per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi il 17 maggio del 1972; Marina Petrella e Roberta Cappelli (ex Brigate rosse), Giovanni Alimonti (67 anni), Enzo Calvitti (68 anni), Maurizio di Marzio (62 anni), Sergio Tornaghi (65 anni), Narciso Manenti (65 anni), Luigi Bergamin, oggi 74enne e Raffaele Ventura, di 73 anni.

