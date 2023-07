Francia, coppia di italiani muore in un incidente in moto sulle Alpi: addio a Ilaria e Devis Devis de Luca e Ilaria Chiotto, sono morti nel pomeriggio di ieri, 9 luglio, in un incidente in moto ad Aussois, in val Maurienne. Abitavano ad Asti, lei lavorava per l’Asl del capoluogo piemontese.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia nella giornata di ieri, domenica 9 luglio, in Francia. Due motociclisti italiani, residenti ad Asti, il 32enne Devis de Luca e la compagna di 2 anni più giovane Ilaria Chiotto, hanno perso la vita in un incidente stradale in moto sulla strada di montagna di Aussois, una località della Val Maurienne.

La causa, pare sia una fuoriuscita autonoma con la moto (non ci sarebbero infatti altri veicoli coinvolti)m avvenuta mentre la coppia stava percorrendo la strada subito dopo il confine con la Francia. Devis e Ilaria erano andati a fare un'escursione in montagna passando dal colle del Galibier. Ad un tratto il mezzo a due ruote ha perso aderenza andando fuori strada e facendo sbalzare i suoi due centauri.

Sul posto la gendarmeria di Modane e numerosi mezzi di soccorso, compresi due elicotteri per il trasporto veloce al più vicino ospedale ma i medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità locali hanno annunciato l’apertura di un’indagine per capire la dinamica del sinistro; le famiglie hanno raggiunto le camere mortuarie in cui sono state composte le salme per affrontare, oltre al dolore, le procedure di rimpatrio per i funerali.

Devis De Luca, 32 anni, era titolare di Mister Glass (unn laboratorio di car wrapping) di corso Casale ad Asti. De Luca, che tutti conoscono come “Devis Smoker” per via del suo nick name sui social, lascia due bambine in tenera età avute da una precedente relazione. Ilaria Chiotto, originaria di Torino, lavorava come operatrice socio-sanitaria per l'Asl Torino. Tantissimi i messaggi di solidarietà sui social per i due ragazzi morti tragicamente.