Francesco travolto e ucciso dal treno a 27 anni mentre assiste ai fuochi: dramma alla festa patronale Il 27enne Francesco Paradiso aveva raggiunto la zona dei binari con altre persone per godersi meglio lo spettacolo dei fuochi per la festa patronale a Campora San Giovanni, ad Amantea, nel Cosentino.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 27 anni, Francesco Paradiso, è morto tragicamente nelle scorse ore ad Amantea, in provincia di Cosenza, dopo essere stato travolto da un treno in transito mentre assisteva a uno spettacolo pirotecnico nella frazione di Campora San Giovanni. Il dramma si è consumato nella tarda serata di domenica mentre erano in corso i festeggiamenti per la locale festa patronale.

Si trattava dell’evento conclusivo dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola dopo il concerto di piazza ma purtroppo si è concluso in tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 27enne era in compagnia di altre persone, amici e parenti tra cui la sorella, e stava assistendo ai fuochi nei pressi della piccola stazione ferroviaria quando si è consumato il dramma. Secondo una prima ipotesi, il 27enne e gli altri avevano raggiunto la zona per godersi meglio dello spettacolo dei fuochi che erano accessi sulla spiaggia a pochi metri dai binari ferroviari.

Il gruppo purtroppo si è accorto solo all’ultimo momento del treno in transito, un Intercity proveniente da Reggio Calabria e in procinto di fermarsi alla stazione di Amantea. Mentre gli altri presenti sono riusciti a evitare l'impatto, Francesco Paradiso è stato travolto mentre era seduto sulla banchina ed è morto poco dopo. Inutili per il 27enne i soccorsi arrivati sul luogo dell'impatto poco dopo la richiesta di aiuto da parte degli altri presenti. I sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso. Sulla dinamica esatta dei fatti indagano le forze dell'ordine.

La morte di Francesco Paradiso ha sconvolto la comunità locale dove risiedeva il 27enne. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social alla diffusione della notizia della tragica morte del ragazzo. “Un ragazzo d'oro” lo descrivono in tanti. Anche la comunità parrocchiale ha voluto esprimere il cordoglio e il sostegno ai familiari del ragazzo. “Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento difficile per la perdita del caro Francesco. Il santo di Paola, di cui porta il nome, possa accompagnarlo davanti al Signore e spalancargli le porte del paradiso” è il messaggio.