Frana sul Monte Bianco, morto sul colpo un alpinista italiano, l’amico resta ferito

Un alpinista italiano è deceduto a 3.400 metri di altezza dopo che una valanga ha travolto lui e il suo gruppo sul Monte Bianco, nell’area del Grand Flambeau. Insieme a lui è rimasto ferito un altro escursionista italiano, ricoverato in ospedale.

Un alpinista italiano è morto in seguito a una frana nel massiccio del Monte Bianco. L'alpinista era insieme a un amico, rimasto invece gravemente ferito. I fatti si sono verificati intorno alle 13.30 a 3.400 metri di quota nell'area del Grand Flambeau, non lontano dal confine con l'Italia. Secondo quanto reso noto, la frana ha colto di sorpresa un gruppo composto da 3 alpinisti italiani, tra cui una guida.

Secondo quanto comunicato dal Plotone di Gendarmeria d'Alta Montagna (Pghm), la frana ha colto di sorpresa il gruppo e uno dei tre alpinisti è morto sul colpo, mentre il secondo ha riportato fratture multiple. La guida invece è rimasta illesa e ha allertato i soccorsi nel tentativo di salvare la vita ai due compagni.

L'alpinista ferito è stato recuperato e trasportato in elicottero all'ospedale di Annecy. Non è ancora stata resa nota l'identità dell'alpinista deceduto. La dinamica dei fatti sarà da accertare nelle prossime ore tramite le indagini. Nel frattempo c'è apprensione per le condizioni di salute dell'alpinista, la cui identità è sconosciuta, ricoverato in ospedale dopo le ferite riportate in seguito alla valanga.

I rilievi e le indagini per le ricostruzioni dell'accaduto sono tuttora in corso.