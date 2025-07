Fotografa bambini nei laghi del Trentino: l’uomo era già stato indagato per pedopornografia

immagine di repertorio

Un uomo è stato sorpreso mentre faceva foto ai bambini che si trovavano nei laghi del Trentino. Ora la Procura di Bolzano lo sta indagato: si è scoperto che aveva precedenti per il possesso di materiale pedopornografico. Quindi era già noto alle forze dell'ordine. Intanto i carabinieri della compagnia di Brunico hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un altoatesino.

Stando alle prime informazioni, l'uomo è accusato di aver fotografato dei bambini nei laghi balneabili della zona. A riportare la notizia per primo è il quotidiano "Alto Adige". A notare quello che stava accadendo è stata una madre che non ci ha pensato due volte e ha contatto i carabinieri. In poco tempo gli investigatori dell'Arma – grazie alle informazioni raccolte e incrociando i dati con soggetti già noti per reati analoghi – sono riusciti a risalire all'identità del sospettato. La madre che aveva segnalato l'accaduto ha subito riconosciuto l'uomo e per lui è stato aperto un fascicolo in Procura. Dovrà chiarire tutto davanti a inquirenti e investigatori.