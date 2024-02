Follia nel palazzo a Torino, fa esplodere casa sua col gas: 55enne voleva suicidarsi per amore Un boato all’alba, poi le fiamme. I fatti intorno alle 5 nella zona del Lingotto, gli inquilini del palazzo sono stati fatti evacuare. Un 55enne rumeno è stato arrestato per tentato strage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una violenta esplosione ha destato dal sonno gli inquilini di un palazzo di Via Agnelli a Torino questa mattina, lunedì 26 febbraio. Al botto è seguito un incendio che ha avvolto un appartamento al quarto piano dell'edificio dove vive un 55enne di origine romena insieme a due gatti.

L'uomo è rimasto ferito in maniera fortunatamente non grave ed ora in ospedale. È piantonato dagli agenti di polizia dal momento che, a quanto pare, avrebbe causato lui la deflagrazione. Ora deve rispondere di tentata strage.

I fatti sono avvenuti intorno alle 5 del mattino nell'edificio della zona del Lingotto. L'uomo avrebbe danneggiato l’impianto del gas provocando volontariamente la perdita di metano. Con l'ambiente saturo del gas, l'uomo ha dato fuoco a casa sua.

Nell’esplosione che ne è seguita sono rimasti feriti anche i suoi gatti. Investiti dalla deflagrazione anche due locali nell'appartamento affianco a quello del 55enne (che però è disabitato) e quello al piano sopra, che sono stati giudicati inagibili. Gli inquilini del palazzo sono stati fatti evacuare.

Sul posto insieme ai medici e agli infermieri del 118 e a diverse squadre dei vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme prima che si propagassero ad altri alloggi.

Il 55enne si trova ora al CTO in codice giallo. Gli inquirenti stanno cercando di far luci sui motivi che l'hanno spinto a quest'insano gesto, fortunatamente senza gravi conseguenze né per sé né per gli altri inquilini del palazzo: come riporta la Stampa potrebbe aver tentato di togliersi la vita forse per una storia d’amore finita male.