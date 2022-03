Folgorato da una scarica elettrica: operaio di 30 anni muore sul lavoro nel Leccese Antony Turnone, operaio di Martina Franca (Taranto), è rimasto folgorato dopo che il braccio meccanico che stava manovrando per spostare alcuni container ha toccato un cavo dell’alta tensione.

A cura di Susanna Picone

Incidente mortale sul lavoro in Salento. Antony Turnone, operaio di 30 anni di Martina Franca (Taranto), è rimasto folgorato dopo che il braccio meccanico che stava manovrando per spostare alcuni container ha toccato un cavo dell'alta tensione. A lanciare l’allarme sono stati altri operai presenti. Subito soccorso, l’uomo è stato condotto in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove poi è deceduto. L’incidente è avvenuto in un impianto fotovoltaico di San Donato, comune a nord di Lecce. Il giovane operaio che ha perso la vita stava lavorando lì per conto di una ditta.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ispettore dello Spesal che dovranno stabilire con esattezza quanto accaduto. La zona dell'incidente è stata sequestrata. Secondo una prima ricostruzione, Turnone stava manovrando un camion per spostare container e sarebbe stato colpito da una scarica elettrica dopo che il braccio meccanico del mezzo avrebbe urtato un cavo dell'alta tensione. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e purtroppo i medici non hanno potuto far nulla al suo arrivo in ospedale. La vittima viveva a Crispiano, nella provincia di Taranto.

Articolo in aggiornamento