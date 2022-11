Foggia, uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco in un parco Omicidio alla periferia di Foggia dove un uomo è stato ucciso in un giardino pubblico in via Saragat, a poca distanza da una chiesa.

A cura di Susanna Picone

Immagine di archivio

Sparatoria con una vittima a Foggia. Un uomo è stato ucciso nel pomeriggio di oggi, domenica 27 novembre, in un agguato compiuto con colpi di arma da fuoco in un giardino pubblico in via Saragat, periferia della città. L’omicidio a poca distanza da una chiesa. Sul posto sono accorsi poliziotti e carabinieri.

La sparatoria, secondo le prime informazioni, è avvenuta intorno alle 18.30 in via Saragat, in zona Camporeale, nei pressi della Beata Maria Vergine. Stando alle prime informazioni, la vittima potrebbe essere un giovane e anche la persona che ha aperto il fuoco sarebbe un ragazzo. La zona è stata isolata dalla polizia.

Articolo in aggiornamento