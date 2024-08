video suggerito

Foggia, nuovo dramma della solitudine: cadavere di una donna trovato in casa, era morta da 10 giorni Il corpo di una donna di 63 anni è stato trovato in una casa di Foggia: a dare l'allarme un conoscente che non riusciva a mettersi in contatto con lei da tempo.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a Foggia, in cui viveva da sola. La morte, che sarebbe dovuta a cause naturali, risalirebbe a una decina di giorni fa. Stando alle prime informazioni la donna, una pensionata, non aveva parenti. Da una prima ispezione sul cadavere non sono emersi segni di violenza.

A dare l’allarme ai carabinieri sarebbe stato un conoscente che da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con la donna. "Non ci siamo resi conto di nulla – ha detto una inquilina del palazzo in cui viveva – se non ieri quando sono giunte sul posto le forze dell’ordine".

A marzo, sempre a Foggia, fu rinvenuto il corpo senza vita di una 70enne che viveva in un box alla periferia della città pugliese. Della donna non si avevano notizie da circa due mesi. Anche in quel caso fu un’amica a chiamare la polizia.