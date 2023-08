Foggia, donna 50enne trovata morta nella sua casa col cane: era tra rifiuti ed escrementi di animali Il tragico ritrovamento a Foggia, dopo la denuncia dei residenti del palazzo insospettiti dal forte odore che proveniva dall’appartamento. Disposta l’autopsia. Deceduto anche il cagnolino della donna.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa, in un palazzo di via Federico Valerio, nel rione Candelaro a Foggia. Si tratterebbe di una tragedia della solitudine ma le autorità vogliono vederci chiaro e hanno deciso per l'autopsia sul corpo della vittima, rinvenuta senza vita nella serata di Lunedì sera, 28 agosto, insieme al suo cagnolino.

A dare l’allarme sono stati i condomini a causa dell’odore particolarmente forte, che arrivava dall’appartamento della donna. Della defunta, che probabilmente non aveva né parenti vicini né amici che la cercavano, non si avevano notizie da un po' di tempo.

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare la porta di casa per entrare e trovare il corpo che giaceva nel bagno, insieme a quello dell'animale, deceduto probabilmente perché denutrito e senza acqua da settimane.

Secondo il medico legale intervenuto sul posto, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima, almeno una ventina. Al momento non è dato sapere i motivi del decesso: andrà fatta chiarezza, con le analisi necessarie. Nel frattempo è stato disposto l'esame autoptico. All’interno dell’abitazione gli investigatori hanno trovato sporcizia in ogni stanza e escrementi di animali.

Una triste storia quella di Foggia che ricorda quella di Raffaele Lioce, l’uomo di 80 anni, trovato il 17 marzo scorso senza vita nella sua camera da letto, sempre nel capoluogo pugliese, tra gli oggetti da lui accumulati negli anni. L'anziano pensionato è stato trovato lì dove avrebbe dovuto essere cercato fin dall'inizio, sepolto dai cumuli di cose superflue che aveva accumulato in casa