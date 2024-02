Foggia, assalto all’ufficio postale: banditi usano ruspa e incendiano camion per bloccare traffico Scene da film in provincia di Foggia: a San Marco in Lamis questa notte un commando di malviventi ha preso d’assalto il postamat di Piazza Europa utilizzando un escavatore per provare a portare via la cassaforte. Per fuggire indisturbati hanno poi incendiato un mezzo pesante sulla statale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Foto Facebook Angelo Del Vecchio

È una rapina da film quella avvenuta nella notte a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Approfittando dell'ora buia, una banda di malviventi ha assaltato il bancomat dell’ufficio Postale di Piazza Europa con l'obiettivo di portar via la cassaforte dove sarebbe contenuto il denaro per il pagamento delle pensione. Sul posto stanno operando i carabinieri e la scientifica per i rilievi e le indagini del caso.

I ladri hanno adoperato una ruspa prelevata da un cantiere aperto nelle vicinanze per via di alcuni lavori e sventrato l'Atm con il mezzo edile, per poi scappare. Non prima di aver dato alle fiamme un mezzo pesante sulla statale San Marco – San Giovanni verosimilmente per evitare che le forze dell'ordine intervenissero e quindi favorirsi la fuga.

Le informazioni sono comunque ancora poche, gli inquirenti stanno effettuando gli accertamenti. Il bottino dei ladri è da quantificare anche perché non è chiaro se sia siano riusciti a portare via il bancomat.

"Si tratta di un evento terribile – dice all'Ansa – il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla – Il danno è enorme. L'ufficio postale, l'unico presente nel paese, potrebbe restare inagibile per mesi. Oggi era giorno di riscossione delle pensioni. Siamo costernati soprattutto per la popolazione anziana".

Il colpo stato compiuto all’alba, verso le 4 del mattino. Sul posto i vigili del fuoco e i militari dell'Arma. Peraltro il camion incendiato sulla Statale ha reso impossibile ad alcuni lavoratori raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.