Sassari: assalto al caveau della Mondialpol, banditi aprono il fuoco. Cittadino filma sparatoria in diretta Un commando di banditi armati ha assaltato intorno alle 20,30 il caveau, alla periferia della città sarda. In quel momento erano in preparazione i soldi per le pensioni. Hanno sparato contro le forze dell'ordine intervenute mentre fuggivano dopo aver bloccato le strade utilizzando un'auto in fiamme. I momenti della sparatoria filmati in diretti.

A cura di Biagio Chiariello

Paura in serata a Sassari dove questa sera, 28 giugno, una banda armata ha assaltato la sede della Mondialpol, sulla strada per Caniga, alla periferia della città. L’attacco, condotto da un gruppo di almeno una decina di malviventi, è andato in scena circa alle 20.30. Sarebbero stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco.

I banditi sono riusciti a penetrare all'interno dello stabilimento della società di sicurezza sfondando demolendo il muro con una ruspa. Sono così entrati nella sala conta, dove erano in preparazione i soldi per le pensioni. Hanno iniziato a sparare per spaventare le guardie giurate e dopo aver svuotato il caveau si sono garantiti la fuga dando fuoco a diversi mezzi e riuscendo a bloccare il traffico delle varie arterie sulla strada statale 131, tra viale Italia e Predda Niedda.

Alcune persone sarebbero state minacciate e un motociclista è caduto nei concitati momenti. Tante vetture con le ruote bucate in via Budapest, all'uscita di Sassari. Sulla strada sono inoltre sparse stelle chiodate probabilmente per bloccare l'intervento delle forze dell'ordine.

Hanno inoltre sparato contro un’auto dei carabinieri che li ha incrociati. Secondo alcuni testimoni che hanno filmato la sparatoria alcuni malviventi sarebbero scappati a piedi. Sulla statale è stata poi ritrovata, avvolta dalle fiamme, la Panda bianca utilizzata dai criminali per assalire la sede dei portavalori.

Al momento non ci sono notizie di feriti e non si conosce l'entità della somma portata via. Ma la quantità del denaro portato via potrebbe essere superiore al milione di euro. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Sono stati segnalate code con grosse ripercussioni sulla circolazione sulla ss131.

Solo sei mesi fa un'altra banda aveva preso d’assalto un portavalori a pochi chilometri da Sassari, il bottino era stato di 4 milioni di euro.