Sassari, assalto a furgoni portavalori, 6 feriti: colpito un rapinatore, caccia all'uomo in Sardegna Un commando di malviventi con il volto coperto questa mattina ha lanciato un assalto armato a tre furgoni portavalori sulla statale 131, all'altezza del bivio di Siligo, in provincia di Sassari. Uno dei banditi è stato colpito ma non è chiara la sua sorte, almeno 6 i feriti.

A cura di Davide Falcioni

Un commando di banditi con il volto coperto questa mattina ha lanciato un assalto armato a tre furgoni portavalori sulla statale 131, all’altezza del bivio di Siligo, in provincia di Sassari. Grave il bilancio: nello scontro a fuoco uno dei rapinatori è stato colpito, ma non è ancora chiara la sua sorte, e ci sarebbero anche due feriti gravi.

Stando alle prime ricostruzioni i malviventi incappucciati a bordo di un autocompattatore dei rifiuti bianco hanno bloccato la strada e attaccato tre furgoni portavalori della società Vigilpol, tutti diretti verso Cagliari. L'assalto è stato portato al chilometro 184. Per fermare il traffico automobilistico i banditi hanno piazzato anche una grossa catena e dei chiodi sulla strada, mentre un camionista è stato fermato sotto la minaccia dei fucili.

I rapinatori hanno esploso anche diversi colpi di arma da fuoco, almeno sei persone sono rimaste ferite: uno leggermente alla gamba per un colpo di fucile, uno ha riportato un trauma cranico da colpo forse di bastone, e due per un tamponamento. Tre sono stati trasportati a Sassari e uno a Ozieri.

I malviventi si sono dati alla fuga dopo lo scontro a fuoco con i carabinieri di Pozzomaggiore e dopo aver incendiato i due mezzi usati per l’assalto. Ci sarebbe anche una macchina bruciata in località Carrozza, vicino al paese.

In provincia di Sassari è scattato il piano anti-rapina con posti di blocco ovunque, elicotteri della polizia in volo, agenti e carabinieri impegnati in una caccia all’uomo.