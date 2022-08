Foggia, agguato al lido: parcheggiatore abusivo ucciso. Gli spari tra i bagnanti Maurizio Cologno, 52 anni, è stato ucciso all’ingresso di un lido a Marina di Lesina. Almeno cinque i colpi sparati al suo indirizzo. Indagano i carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

Omicidio a Foggia davanti a uno stabilimento balneare. Un uomo di 52 anni, Maurizio Cologno, è stato ucciso a colpi di pistola sul lungomare di Lesina. Pare stesse lavorando come parcheggiatore abusivo. Sul posto i carabinieri per le indagini.

Il 52enne, di San Severo, era ben noto agli investigatori ed annoverava una serie di precedenti penali. Tra i reati soprattutto lo spaccio di droga, ma anche armi, estorsioni, stalking, lesioni e violazione della sorveglianza di ps.

I carabinieri stanno conducendo le indagini anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dalle quali potrebbe emergere anche la presenza di testimoni utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile.

Secondo quanto ricostruito, Cologno è stato freddato all’ingresso del lido Holiday, all'interno affollato di bagnanti, in località Punta Pietre Nere, accanto al porticciolo peschereccio. Almeno cinque i colpi sparati al suo indirizzo, alcuni dei quali rimasti conficcati nella carrozzeria di un’auto parcheggiata.

"Abbiamo sentito le urla e poi abbiamo visto una persona accasciata a terra. È successo tutto in pochi istanti, non sappiamo nient'altro". È quanto riferiscono dal lido Holiday. "La sparatoria – spiegano dal lido – è avvenuta nel parcheggio".

Oggi registriamo l'ennesimo omicidio nella provincia di Foggia dall'inizio dell'anno, a Marina di Lesina, per di più commesso nel parcheggio di un lido in pieno giorno. Lo Stato deve dare quelle risposte che chiediamo da tempo per una maggiore sicurezza sul territorio. Serve un intervento deciso e serve adesso: non possiamo aspettare". Lo scrive in una nota l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, dopo l'omicidio di un 52enne nel Foggiano.