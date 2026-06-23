Si abbassa il costume e si masturba in spiaggia davanti a famiglie e bimbi a Ravenna: 48enne filmato e denunciato

La brutta scena a Lido Adriano in piena mattinata è stata filmata da una bagnante che ha allertato subito la polizia permettendo agli agenti di identificare e denunciare l’uomo per atti osceni in luogo pubblico commessi in prossimità di luoghi abitualmente frequentati da minori.

Un uomo di 48 anni è stato denunciato dalla polizia di stato a Ravenna con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico dopo essere stato sorpreso a compiere atti di autoerotismo in spiaggia davanti a famiglie e bambini. L‘episodio si è consumato nel weekend quando una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuta su una spiaggia libera in località Lido Adriano a seguito di una segnalazione di una donna.

La signora stava trascorrendo una mattinata al mare coi bimbi quando sabato mattina si è imbattuta nella brutta scena dell’uomo intento a toccarsi i genitali incurante dei presenti. La donna ha avuto la prontezza di filmarlo col telefonino per avere le prove e subito dopo di telefonare ai numeri di emergenza per denunciare l’accaduto.

A seguito della segnalazione, scattata poco prima delle ore 12:00, in Viale Petrarca è intervenuta cosi una pattuglia della polizia di stato che ha raccolto la testimonianza della giovane donna e dopo aver esaminato il filmato, ha fermato e identificato il 48enne che era ancora sul posto.

Stando al racconto della donna, l’uomo che era già sul posto, avrebbe iniziato ad assumere comportamenti strani già al suo arrivo con la famiglia su una spiaggia libera adiacente a uno stabilimento balneare della zona. L’uomo avrebbe continuato a fissarla insistentemente ma la situazione è degenerata poco prima delle 12 quando, come spiega la Questura “continuando a fissarla negli occhi, il 48enne ha iniziato prima a toccarsi le parti intime sopra il costume e poi a spostarsi il pantaloncino ed afferrare con la mano il proprio membro, portando a compimento l'atto per due o tre minuti”

La scena è stata prontamente filmata dalla donna e il video successivamente acquisito dagli agenti per fermare il 48enne e denunciarlo. La donna, al telefono con la Sala Operativa, ha indicato la posizione dell’uomo. Questi, alla vista degli agenti ha mostrato subito un un atteggiamento agitato e circospetto. Identificato come residente nel Bolognese ma di fatto domiciliato a Ravenna, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura e denunciato a piede libero per il reato di atti osceni in luogo pubblico commessi in prossimità di luoghi abitualmente frequentati da minori.