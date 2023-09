Firenze, turista tedesco si arrampica sulla fontana di Nettuno per una foto: danni per 5mila euro Il turista ha danneggiato la zampa anteriore destra del cavallo. In una nota di Palazzo Vecchio si spiega, in particolare, che sulla zampa si è verificato il distacco di alcune stuccature realizzate durante il restauro del 2018. Rovinata anche una porzione del carro in marmo rosso.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un atto vandalico, stavolta a Firenze dove, nella notte, un turista tedesco di 22 anni si è arrampicato sulla fontana di Nettuno, in piazza della Signoria, per farsi scattare una foto dai suoi amici. La sua "scalata" tuttavia ha causato danni per 5mila euro. Il sindaco della città, Dario Nardella, ha pubblicato sui social l'immagine del giovane scrivendo: "Contro ignoranza e vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni".

La fontana del Nettuno è nota anche come "il Biancone". Il turista ha danneggiato la zampa anteriore destra del cavallo. In una nota di Palazzo Vecchio si spiega, in particolare, che sulla zampa si è verificato il distacco di alcune stuccature realizzate durante il restauro del 2018. Inoltre la zona superiore del carro, realizzata in marmo rosso, ha subito il distacco di una porzione triangolare di circa 25 x 20 millimetri. Il danno stimato dai tecnici del Comune è di circa 5mila euro. In precedenza, il sindaco aveva dichiarato che non c'erano stati danni, ma che il giovane sarebbe stato comunque multato. Le verifiche sul monumento, tuttavia, hanno dimostrato che l'opera ha subito anche delle lesioni.

Stando a quanto accertato, il fatto è avvenuto intorno all'una della scorsa notte. Il turista ha scavalcato la recinzione della Fontana del Nettuno ed è salito sul bordo della vasca. Con un salto si è poi arrampicato sulla zampa del cavallo, arrivando alla base della carrozza e, dopo essersi fatto scattare alcune foto dagli amici, è tornato indietro. Nella discesa ha appoggiato di nuovo il piede sulla zampa, danneggiandola.

Il ragazzo ha fatto poi perdere le proprie tracce. Malgrado ciò, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, il 22enne tedesco è stato rintracciato e denunciato in base alle nuove disposizioni in materia di "distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici".

Anche il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è intervenuto sulla vicenda: "L’ennesimo sfregio al patrimonio culturale nazionale, con danni che sembrano essere contenuti, è il segno di una totale mancanza, da parte dell’autore del gesto, di rispetto per la civiltà e la bellezza, sentimento che dovrebbe invece contraddistinguere chi sceglie di visitare l’Italia. Questo stato di cose deve assolutamente finire. Per troppo tempo si è pensato che in Italia si potesse agire indiscriminatamente. Il provvedimento che inasprisce le sanzioni per il danneggiamento contro il patrimonio culturale, già votato dal Senato e che a breve diverrà legge, sarà il giusto deterrente a simili azioni”.