Firenze, strappa a un turista l’orologio da 250mila euro, arrestato 31enne dopo 5 mesi

Un 31enne è stato arrestato dopo 5 mesi per una rapina avvenuta in centro a Firenze. L’uomo, con l’aiuto di un complice, avrebbe strappato a un turista francese l’orologio da 250mila euro, dandosi poi alla fuga in monopattino.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla squadra mobile fiorentina per una rapina avvenuta il 12 ottobre scorso a Firenze. La vittima è un cittadino francese che stava visitando la città d'arte a piedi. L'uomo aveva al polso un orologio da 250mila euro che gli è stato portato via dal malvivente in monopattino.Secondo quanto ricostruito, il 31enne, incastrato dalle telecamere di videosorveglianza cittadine, avrebbe pedinato la vittima a bordo del suo monopattino per poi avvicinarsi e trattenerla con una scusa. Un complice ha strappato l'orologio dal polso del malcapitato per poi fuggire con il 31enne a bordo del monopattino.

L'uomo è stato anche accusato di un altro furto avvenuto nel mese di agosto: avrebbe sottratto, in concorso con un'altra persona, un borsello da 800 euro, un cellulare e altri oggetti personali a un altro uomo, seduto al tavolo di un ristorante in via de Servi.

Il 31enne è quindi finito in manette in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato portato in carcere a Sollicciano. Secondo quanto emerso dalle indagini, subito dopo la denuncia sporta dal turista francese, l'orologio rubato sarebbe un Richard Mille, marca di lusso i cui prodotti costano dai 100mila euro in su, arrivando fino a 2 o 3 milioni di euro. La produzione è molto limitata (circa 5mila pezzi all'anno in tutto il mondo) e questo mantiene alto il valore nel mercato dell'usato.

Leggi anche Morì in ospedale per reazione allergica a un farmaco, famiglia risarcita con un milione di euro 22 anni dopo

Il furto di questi orologi è molto diffuso, anche se sono registrati tramite un numero di serie che ne rende la rivendita tramite i canali ufficiali praticamente impossibile. Il mercato nero parallelo, però, permette ai malviventi di venderne i pezzi: gli orologi vengono spesso smontati per i pezzi di ricambio (che valgono cifre folli) o venduti in Paesi dove i controlli sui registri sono meno severi.