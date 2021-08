Firenze, sguinzaglia il cane contro la fidanzata e le rompe il naso: 24enne arrestato Arrestato per maltrattamenti un 24enne: avrebbe poi aizzato contro la donna il proprio cane di grossa taglia, con l’animale che avrebbe tentato di morderla più volte al braccio destro L’aggressione (la seconda in un mese) sarebbe stata innescata da motivi di gelosia, iniziata in casa e poi spostasi in strada. Per la sventurata un prognosi di 30 giorni.

A cura di Biagio Chiariello

Ha picchiato la fidanzata arrivando a romperle il setto nasale, quindi ha provato ad aizzarle contro il cane, un animale di grossa taglia, che ha tentato di morderla in più punti procurandole escoriazioni alle braccia. Per questo motivo un 24enne di Firenze è stato arrestato per maltrattamenti. I fatti sono avvenuti nella giornata di domenica mattina, 1° agosto, quando i carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti infatti in via Francesco Veracini, nei pressi del Parco delle Cascine, dove era in corso una lite in strada tra un uomo ed una donna. Giunti sul posto i militari dell'Arma hanno riportato la situazione alla calma, ravvisando che la ragazza presente ferite al collo e un vistoso ematoma all’altezza dello zigomo destro, oltre ad un segno di un morso all’avambraccio sinistro e molteplici graffi a quello destro. Sul posto è poi intervenuta una ambulanza che ha prestato primo soccorso alla donna a cui è stata diagnosticata una prognosi di trenta giorni per lesioni varie e frattura del setto nasale.

Arrestato per maltrattamenti

La sventurata ha poi raccontato la situazione vissuta con il fidanzato. Pare che le aggressioni da parte del 24enne sarebbero andate avanti da circa un mese. In un caso, l'1 luglio scorso, le avrebbe tirato uno schiaffo procurandole la perforazione del timpano. Il culmine è stato raggiunto due giorni fa. La coppia pare abbia litigato per motivi di gelosia: stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo l'avrebbe spintonata e fatta cadere in terra, stringendole poi le mani al collo. Non contento il fidanzato le avrebbe poi sguinzagliato contro il proprio cane di grossa taglia (razza Amstaff) che ha tentato più volte di morderla al braccio destro. E le ha procurato escoriazioni fortunatamente soltanto lievi. La violenta lite, dalla casa si poi spostata in strada: la ragazza è infatti corsa fuori dall’abitazione, dove poi sono intervenute le forze dell'ordine. Intuita la situazione di pericolo, i carabinieri hanno provveduto a trarre in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e tradotto presso il carcere di Sollicciano.