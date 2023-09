Firenze, famiglia di turisti derubata in centro, un rider insegue il malvivente e restituisce l’orologio Un rider di 36 anni ha inseguito e fermato un rapinatore che pochi minuti prima aveva sottratto a una famiglia di turisti norvegesi un orologio dal valore di oltre 1000 euro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Brutta disavventura a Firenze per una famiglia di turisti norvegesi in vacanza che stava passeggiando poco prima della mezzanotte nelle vie del centro per il centro cittadino. Padre, madre e figlia stavano camminando quando un gruppo di tre persone si sarebbe avvicinato all'uomo, cogliendolo di sorpresa. Uno dei tre avrebbe preso la mano del turista, salutandolo in inglese in maniera apparentemente amichevole. Subito dopo, però, il malintenzionato avrebbe sottratto all'uomo l'orologio Herbelin dal valore di oltre 1000 euro.

Gli altri due complici avrebbero spinto il turista fino a farlo cadere a terra e mentre uno lo teneva fermo con il peso del corpo, l'altro avrebbe sfilato alla vittima l'orologio da polso. Le sue urla hanno attirato l'attenzione di un rider di passaggio che aveva appena terminato il suo turno di lavoro e che stava tornando a casa. Il 36enne si è lanciato all'inseguimento dei rapinatori in bicicletta, riuscendo a fermarne uno. Solo dopo essere stato preso a pugni è riuscito a sottrargli l'orologio appena rubato e in pochi attimi una volante della questura ha fatto scattare le manette per il rapinatore, portato poi in carcere in attesa della convalida dell'arresto.

Il rider ha restituito l'orologio rubato al suo legittimo proprietario e poi è stato visitato dai medici del pronto soccorso di Firenze. L'uomo ha ringraziato il 36enne che si è lanciato all'inseguimento dei malviventi e dopo un controllo veloce in ospedale, ha raccontato la sua versione dei fatti alle forze dell'ordine che avevano già portato in carcere il rapinatore

Tanta paura per la famiglia di turisti che dopo essersi ripresa ha potuto tornare nella sua sistemazione per le vacanze in Italia. L'uomo derubato avrebbe fortunatamente riportato solo alcune escoriazioni a seguito della caduta mentre l'arrestato, in seguito all'arrivo degli agenti, avrebbe accusato un malore. Anche il malvivente è stato visitato in ospedale e dimesso poco dopo senza alcuna prognosi.

Per chiarire la dinamica dei fatti, la polizia ha iniziato a visionare le telecamere di videosorveglianza della zona mentre si lavora per risalire all'identità degli altri due complici che sono riusciti a fuggire nel trambusto generale.