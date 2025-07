Finisce il turno in guardia medica e scompare, trovata l’auto di Antonio Blaganò. I familiari: “Aiutateci”

Sono giorni di apprensione per i familiari di Antonio Blaganò, un medico di 67 anni in servizio presso la Guardia medica di Nocera Terinese (Catanzaro) scomparso nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. La sua auto è stata rinvenuta all’alba di venerdì nei pressi di San Mango d’Aquino. La famiglia del 67enne ha lanciato un appello.

Il medico Antonio Blaganò, 67 anni.

Sono giorni di apprensione per i familiari di Antonio Blaganò, un medico di 67 anni in servizio presso la Guardia medica di Nocera Terinese (Catanzaro), scomparso nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Di lui, da allora, non si hanno più notizie.

Stando a quanto si apprende, la sua auto, una Seicento blu targata GY185KS, è stata rinvenuta all'alba di oggi, venerdì 25 luglio, abbandonata in una strada secondaria nei pressi di San Mango d'Aquino.

Le forze dell'ordine, in particolare, i Carabinieri di Nocera Terinese e Lamezia Terme, sono impegnati nelle ricerche del professionista, che proseguono da giorni nelle zone collinari del Lametino, tra Nocera Terinese e San Mango D'Aquino.

Sulla base di quanto raccontato dai familiari, il medico avrebbe lasciato nella postazione di servizio tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare, circostanza questa che desta particolare preoccupazione.

La famiglia di Blaganò, in estrema apprensione per le sorti del 67enne, ha chiesto la collaborazione di tutti lanciando un appello urgente alla comunità per ritrovare il proprio caro.

"Vi scrivo per condividere, per cortesia, questo appello per mio padre. È scomparso da due notti, le forze dell'ordine sono state avvisate e lo stanno cercando, ma ancora non sono riuscite a localizzarlo", ha scritto il figlio Mario sui social.

"Non sappiamo se sia nelle mani di qualche malintenzionato oppure se abbia perso conoscenza e si sia perso tra le montagne di San Mango D'Aquino, le circostanze sono molto strane e insolite", ha aggiunto. Nel post è stata condivisa anche una foto del 67enne, per facilitare le ricerche.

"Chiunque abbia informazioni o l'abbia visto è pregato di contattare immediatamente il 112″, hanno detto i familiari che ringraziano chiunque vorrà condividere l'appello e fornire segnalazioni utili al suo ritrovamento.