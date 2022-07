Finisce fuori strada con lo scooter, 53enne muore nel giorno del suo compleanno È morto a seguito di un tragico incidente in provincia di Udine un uomo di 53 anni, nel giorno del suo compleanno. Inutili ti tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi.

A cura di Ilaria Costabile

Foto di repertorio

Tragico incidente nella serata di ieri venerdì 15 luglio 2022 a Cisterna di Coseano, in provincia di Udine, dove un uomo di 53 anni è stato trovato agonizzante sul ciglio della strada dopo essere caduto rovinosamente con lo scooter. Inutili i tentativi di rianimarlo per i soccorsi che sono giunti sul posto, l'uomo è deceduto dopo poco. Ancora sono da accertare le dinamiche dell'accaduto sulle quali stanno indagando le forze dell'ordine.

La vittima è stata subito identificata, si tratta di Rodolfo Canciani, trovato esanime accanto al suo scooter, a seguito dell'incidente verificatosi nei pressi dell’incrocio tra via Tagliamento e via Coseano. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco volontari di San Daniele e i carabinieri. L'uomo aveva compiuto proprio in quella giornata 53 anni. Stando ai primi accertamenti sulla vicenda, pare che lo scontro si sia verificato a tarda sera tra il mezzo e un trattore che stava percorrendo il versante opposto della strada. Il veicolo della vittima, infatti, è stato ritrovato sul campo vicino alla corsia di percorrenza, come se lo scontro fosse stato talmente forte da sbalzare il guidatore e il mezzo lontano dalla strada.

L'impatto, quindi, sarebbe stato piuttosto violento e sebbene l'uomo non sia morto sul colpo, è bastato che passasse poco tempo dall'urto all'arrivo dei primi soccorsi sul posto, affinché il 53enne esalasse il suo ultimo respiro, anche se non erano mancati in prima istanza i disperati tentativi di salvataggio da parte dei medici presenti sull'ambulanza. La dinamica, in ogni caso, è ancora da chiarire e non si potranno avere notizie certe a riguardo finché non ci saranno state delle indagini più approfondite da parte delle forze dell'ordine, arrivate dopo una chiamata sul posto del sinistro, purtroppo fatale in un giorno importante per la vittima.