Finisce con l’auto in un fosso con l’acqua e resta intrappolato: muore un giovane, feriti 2 amici che erano con lui

Nella notte a Massarosa, in provincia di Lucca, un’auto con a bordo tre giovani è finita in un fosso pieno d’acqua: un ragazzo di 27 anni ha perso la vita, feriti (ma non gravi) i due amici che erano con lui.

Foto di repertorio

Tragico incidente nella notte a Massarosa, in provincia di Lucca. Qui un'auto è finita in un fosso pieno d'acqua lungo via Poggio alle Viti: per un ragazzo di 27 anni purtroppo sono stati inutili i soccorsi, è rimasto intrappolato. Feriti i due giovani che erano anche loro a bordo dell'auto.

L'allarme è scattato alle ore 4.12. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, a bordo dell'auto c'erano tre ragazzi: uno di 27 (la vittima), un altro di 21 e una ragazza di 25 anni. All'improvviso, per causa ancora da chiarire, la macchina è uscita dalla carreggiata ed è finita in un fossato parzialmente pieno d'acqua. Il veicolo è stato inondato dall'acqua e il 27enne non è riuscito a uscire in tempo.

In poco tempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con il reparto di sommozzatori: sono riusciti a estrarre il giovane dall'acqua e dall'auto ma purtroppo era già ormai troppo tardi. Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Intanto gli altri due amici sono riusciti a uscire vivi dall'auto: sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'Ospedale Versilia. Non sono in pericolo di vita, si riprenderanno.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute l'ambulanza infermieristica di Stiava, le ambulanze della Misericordia di Torre del Lago e di Viareggio, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia. Spetterà agli agenti ricostruire ora l'esatta dinamica dell'incidente. Fondamentale sarà la testimonianza di chi è sopravvissuto.