Finisce con il trattore nella piscina del suo agriturismo a Grosseto e muore: il figlio ha provato a salvarlo

Un uomo di 83 anni si è sentito male mentre era alla guida del suo trattore. Con il mezzo pesante è finito nella piscina dell’agriturismo di famiglia. Il figlio e i soccorritori hanno provato a salvarlo, ma senza riuscirci.

Stava lavorando alla guida di un trattore quando si è sentito male ed è finito con il mezzo pesante nella piscina dell'agriturismo di famiglia. È successo sulla strada dello Scopetone nelle campagna di Grosseto. Purtroppo l'uomo è morto, aveva 83 anni. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'anziano si trovava alla guida del mezzo agricolo quando molto probabilmente è stato colpito da un improvviso malore che lo ha fatto sbandare e lo ha fatto precipitare con il trattore nella piscina dell'agriturismo dove stava lavorando.

Il primo ad accorgersi di quello che stava succedendo è stato il figlio. Ha visto il padre schiacciato dal mezzo pesante e ha dato l'allarme. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno visto l'anziano incastrato sotto il trattore dentro la piscina che era coperta con un telo. Hanno provato insieme al figlio a liberarlo il prima possibile ma senza riuscirci. Purtroppo tutti i tentativi per salvarlo sono stati vani.

Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo privo di vita dell'anziano. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri, spetterà a loro fare tutti gli accertamenti del caso.