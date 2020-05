"Torna a casa, insieme possiamo risolvere tutto". È l'appello di Elisabetta Picotti, la madre di Filippo Majo, il ragazzo di ventun anni scomparso il 2 maggio 2020 da Cortona (Arezzo). Il giovane ha fatto perdere le sue tracce ormai dodici giorni fa e da allora non si è mai messo in contatto con la famiglia né con una telefonata né con messaggi o chat.

L'allontanamento, come ha spiegato la madre di Filippo in collegamento con la trasmissione ‘Chi l'ha visto', è scattato dopo una discussione in famiglia. "Ci sono stati degli episodi di depressione e di stress, c'è stata una discussione e lui è scappato. Vorrei dirgli che insieme possiamo risolvere tutto". Quando è scomparso indossava una felpa nera con un cappuccio, un paio di pantaloni verdi militari. È alto un metro e settanta ha occhi scuri e capelli castani. Frequenta con gli amici la città di Arezzo e potrebbe aver preso un treno in direzione Firenze.