Fiammata mentre accende la stufa, Angelo corre fuori avvolto dalle fiamme ma muore nel cortile La tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi a San Fior, in provincia di Treviso. La vittima è Angelo Pescador che viveva da solo in un piccola villetta di sua proprietà.

A cura di Antonio Palma

"Una scena straziante", così i vicini di casa di Angelo Pescador descrivono la terribile immagine apparsa davanti ai loro occhi questa mattina quando, uscendo dalla loro abitazione, hanno trovato l'uomo nel vialetto di casa sua carbonizzato dalle fiamme di un incendio che lo ha ucciso in maniera atroce.

La tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, lunedì 6 febbraio, in Via Campardo Basso a San Fior, piccolo comune della provincia di Treviso. La vittima è un pensionato di 75 anni che viveva da solo in un piccola villetta di sua proprietà. L'uomo è stato colpito da una improvvisa fiammata partita dalla stufa di casa che probabilmente cercava di attivare.

Erano circa le 7 del mattino quando i vicini hanno visto la terribile scena dell'uomo ormai esanime nel giardino e hanno lanciato l'allarme. Nonostante gli immediati soccorsi dei sanitari, l'uomo è deceduto a causa delle gravissime ustioni riportate. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo era a terra nel cortile di casa, al confine con quello dei vicini, e i suoi vestiti erano già carbonizzati.

In casa sua, dove viveva da solo, non vi erano segni di incendio ma è stato trovato dello spray accendifuoco accanto alla stufa a pellet che il 75enne usava per riscaldarsi e inoltre era acceso il gas di un fornelletto su cui stava riscaldando qualcosa da bere. Secondo i primi rilievi di carabinieri e vigili del fuoco, con ogni provabilità Angelo Pescador è stato colpito da un ritorno di fiamma ed è rimasto avvolto dal fuoco. Nel tentativo di spegnere le fiamme è corso all'esterno, forse per chiedere aiuto, ma è morto per le ustioni prima che qualcuno potesse aiutarlo.

"Abbiamo sentito i cani abbaiare ma non sapevano perché poi quando mia figlia è uscita per andare la lavoro lo abbiamo trovato a terra. Abbiamo chiamato i soccorsi ma ormai era già morto carbonizzato" hanno raccontato i vicini ancora sotto shock per la terribile scena.