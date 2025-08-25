Fermato con il taser a Olbia poi morto, cosa sappiamo sul decesso: l’infarto e l’ipotesi degli stupefacenti

Sarebbe morto per un infarto il 57enne fermato con il taser da due carabinieri a Olbia nella serata del 16 agosto. Questo è quanto emerge dagli esami necrologici svolti sul corpo dell’uomo. L’ipotesi è che il 57enne possa aver assunto anche stupefacenti, ma non si esclude al momento una concausa dell’utilizzo del taser nella morte.

Immagine di repertorio

Giampiero Demartis sarebbe morto a causa di un infarto. Questo è quanto emerge dai primi risultati dell'esame necroscopico effettuato dal consulente della Procura di Tempio Pausania, Salvatore Lorenzoni. Sul decesso di Demartis è stato aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo.

Il 57enne era infatti stato fermato da due carabinieri a Olbia nella serata del 16 agosto. L'uomo, in evidente stato di agitazione, aveva ferito il capo scorta durante l'operazione dei militari e il secondo collega aveva utilizzato contro di lui il taser.

Il 57enne è morto durante il trasporto in ospedale. Come spiegato da fonti informate a Fanpage.it, per il deposito della perizia serviranno 70 giorni. Le informazioni attualmente disponibili sarebbero frutto di indiscrezioni sui primi risultati degli esami necrologici. Per accertare cosa sia accaduto, però, bisognerà continuare a indagare. Secondo il consulente della Procura di Tempio Pausania, Demartis sarebbe deceduto per uno "scompenso cardiaco in cardiopatia ischemica" legato, forse, all'assunzione di stupefacenti.

Non si esclude allo stato dei fatti che l'uso del taser possa essere tra le concause della morte. Su quanto successo indaga la Procura di Tempio Pausania che aveva iscritto al registro degli indagati due militari del reparto operativo di Olbia: il primo è il capo scorta, ferito al volto durante l'operazione, il secondo è invece il collega che fattivamente ha utilizzato il dispositivo elettronico.

La famiglia del 57enne è seguita dall'avvocato di Sassari, Marco Manca. Per accertare cosa sia accaduto all'uomo, bisognerà attendere 70 giorni con il deposito della perizia disposta sul cadavere. Nei prossimi giorni sarà effettuato anche l'esame tossicologico, volto a capire se il 57enne avesse assunto effettivamente stupefacenti e quali.