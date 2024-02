Ferita durante lo schianto in auto ma non in pericolo, Francesca muore in ospedale 7 giorni dopo Francesca Usella è morta a 35 anni in ospedale a Nuoro a una settimana dal terribile schianto avvenuto lungo la strada Statale 129 in Sardegna. Col passare dei giorni le sue condizioni erano persino migliorate, poi il quadro clinico è improvvisamente peggiorato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il terribile incidente stradale in auto e la corsa in ospedale con ferite gravi ma poi le rassicurazioni dei medici e la situazione che migliorava di giorno in giorno, che faceva sperare per il meglio, infine l'improvviso aggravamento che ha portato alla sua morte. È la terribile storia di una 35enne nuorese di Oriotelli, Francesca Usella, morta nelle scorse ore in ospedale a una settimana dal terribile schianto avvenuto lungo la strada Statale 129.

La 35enne è morta nel pomeriggio di ieri, domenica 4 febbraio, quando la drammatica notizia del suo decesso è arrivata dall'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverata da circa una settimana. La donna era arrivata in ospedale dopo il terribile schianto avvenuto mentre viaggiava da Orotelli verso Nuoro sulla strada statale 129 Nuoro-Macomer.

La donna, per cause da chiarire, aveva perso il controllo del mezzo ed era uscita di strada, schiantandosi con violenza contro un muraglione. Estratta dalla vettura e portata in ospedale, al momento di soccorsi del 118 le sue condizioni era apparse subito gravi ma dai successivi accertamenti clinici, i medici avevano stabilito che le funzioni vitali non erano compromesse e avevano escluso il pericolo di vita.

Col passare dei giorni le sue condizioni erano persino migliorate tanto che era stata spostata dalla Rianimazione. Il quadro clinico però è improvvisamente peggiorato nel corso del fine settimana tanto da richiedere un nuovo ricovero in Rianimazione dove la donna purtroppo è deceduta. Il tragico epilogo domenica alle 17 quando, nonostante gli sforzi dei medici, Francesca Usella è morta tra lo sconforto di parenti e amici.

"Siamo una piccola comunità e certe notizie sono come una bastonata allo stomaco per tutti" hanno scritto alcuni compaesani. Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo. "Vola dalla tua mamma, è lì che ti aspetta", ha scritto un'amica.