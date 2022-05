Femminicidio Rimini: era tornato in Italia per riconquistarla, ma l’ha massacrata a coltellate Maximo Aldana De La Cruz, cittadino peruviano, 54 anni, era in Italia solo da un mese, ed era arrivato a Rimini per chiedere alla vittima di sposarlo. Al rifiuto della donna, ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a colpirla.

A cura di Biagio Chiariello

Era arrivato da un mese in Italia con l'intenzione di riconquistarla dopo una relazione di oltre quindici anni vissuta in Perù e poi interrotta. Con sé aveva portato un anello, una fede, con l'idea di convincerla a sposarlo. Ma la donna non aveva intenzione di ritornare con lui. Ieri Maximo Aldana De La Cruz, cittadino peruviano, 54 anni, ha confessato davanti al Pubblico ministero di aver ucciso Noelia Rodriguez, una connazionale, di 46 anni, che dallo scorso luglio era venuta a vivere a Rimini. Nell'alterco è rimasta ferita la figlia 27enne avuta dall'uomo da una precedente relazione.

"Le due persone – ha spiegato in una conferenza stampa il Procuratore Capo della Procura di Rimini, Elisabetta Melotti – non abitavano insieme nell'appartamento, avevano avuto una relazione durata oltre 15 anni in Perù. La signora era venuta in Italia per lavorare come badante nel luglio del 2021 mentre l'uomo è entrato in Italia con visto turistico in aprile e abitava a Milano. Avevano avuto questa relazione durata per lungo tempo ma secondo quello che emerge dalle dichiarazioni dello stesso indagato, che ha confessato nel corso dell'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero, la signora aveva deciso di interrompere la relazione".

Era andato a Rimini con l'intenzione di sposarla

De La Cruz si era recato nel riminese in una sola precedente occasione. Sempre con la speranza di poter ricucire il rapporto. Ieri, quando si è recato nell’appartamento di via Dario Campana, dove viveva la vittima assieme ad altre persone e nel quale erano presenti la figlia e la nipote dell'aggressore, al momento del nuovo rifiuto il 54enne ha afferrato un coltello da cucina e ha iniziato a colpire l’ex compagna. L'uomo invece voleva non solo riprendere la relazione ma "voleva arrivare addirittura al matrimonio tanto che aveva comperato un anello proprio per cercare di convincere la signora. Da quello che risulta era venuto una sola altra volta a Rimini per incontrarla" ha spiegato Melotti.