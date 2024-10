Femminicidio a Solero, accoltella 53enne poi chiama i carabinieri: “Venite, ho ucciso mia moglie”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Dramma all'alba a Solero, in provincia di Alessandria, dove si è consumato l'ennesimo femminicidio dell'anno. Un uomo di 63 anni, Giovanni Salamone, ha ucciso a coltellate la moglie di 53, Patrizia Russo, e poi ha chiamato i carabinieri annunciando di aver compiuto l'omicidio. Immediato l'arrivo del 118, ma non c’è stato nulla da fare e i sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solamente constatare la morte della donna.

La tragedia, secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe verificata intorno alle 5.30 nella loro casa di via Cavoli. Secondo le informazioni raccolte, marito e moglie erano rientrati ieri sera nel paese alessandrino dove vivono da un anno circa, dalla Sicilia, regione della quale sono originari, in particolare della provincia di Agrigento. Hanno due figli, uno residente all'estero e l'altro a Pisa. La vittima lavorava come insegnante di sostegno alle scuole medie "Lucio Ferraris" del Paese.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine che stanno effettuando tutti i rilievi del caso, anche il magistrato Andrea Trucano, che dovrà dare il nullaosta per la rimozione del corpo. Nei pressi della casa del delitto c’è anche il sindaco Andrea Toniato. Tutta la comunità è sotto choc per quanto successo oggi: Solero è un piccolo centro di 1700 abitanti a ovest del capoluogo, lungo la statale per Asti, nella zona in cui sorgono due aree industriali.

In aggiornamento.