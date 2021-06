Un tranquillo pomeriggio d'estate in bici tra le strade del paese in un attimo si è trasformato in tragedia ad Aggius, in provincia di Sassari, dove un ragazzo di 14 anni è morto a causa di una improvvisa caduta dalla sua bici che si è rivelata fatale. Il dramma si è consumato giovedì pomeriggio, poco dopo le 18:30, tra le strade del paesino della Gallura interna dove il quattordicenne Alessio Pirino viveva con la famiglia. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità locale che si è stretta attorno alla famiglia del minore colpita dal tremendo lutto. Un destino atroce per il ragazzino che da pochi giorni aveva sostenuto e superato l’esame di terza media.

Lo stesso destino atroce che ha voluto che tra i primissimi soccorritori del ragazzino caduto dalla bici vi fosse anche il nonno materno, autista dell'ambulanza medicalizzata partita da Tempio Pausania per soccorrere Alessio che era in fine di vita. Per il 14ene purtroppo, però, ogni sforzo dei sanitari si è rivelato vano e il 14enne è deceduto poco dopo. Fatale, secondo una prima ricostruzione, la dinamica della caduta. Il minore, dopo aver sbandato, è stato sbalzato dalla bici in avanti finendo a forte velocità su una scalinata prima di impattare violentemente con il volto contro un cancello e infine sul manto stradale con la testa.

Un urto violento che gli ha procurato dei gravi traumi alla testa che si sono rivelati fatali. I soccorritori medici del 118, accorsi anche con un elicottero, hanno provato a rianimarlo a lungo ma alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso. La notizia ha sconvolto la comunità locale dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. "Ho sentito le sirene delle ambulanze che sono arrivate per soccorrere il ragazzo e ho visto l’elisoccorso. Poco dopo mi hanno informato dell’accaduto. Sono profondamente addolorato e mi stringo al dolore della famiglia” ha dichiarato il sindaco Nicola Muzzu. Sul caso indagano ora i carabinieri che hanno posto sotto sequestro la bici.