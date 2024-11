video suggerito

Faceva la "cresta" sugli incassi del supermercato, denunciata cassiera a Parma: ha rubato 11mila euro I carabinieri di Parma Oltretorrente hanno denunciato una 30enne italiana ritenuta responsabile di appropriazione indebata di denaro. Intascava quotidianamente piccole somme di denaro, in casa è stato recuperato un piccolo 'tesoro'.

A cura di Biagio Chiariello

Una cassiera avrebbe fatto la “cresta” sugli incassi del supermercato, arrivando a intascare oltre 11mila euro. Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Parma hanno denunciato una 30enne italiana, ritenuta responsabile di appropriazione indebita di denaro. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia del titolare del punto vendita nella città emiliana, che, a seguito delle segnalazioni di alcuni clienti riguardo discrepanze sugli scontrini rispetto alla merce acquistata, aveva riscontrato un calo nei profitti. Il sospetto è che qualcuno stesse derubando il supermercato.

Le indagini hanno portato a scoprire il modus operandi della cassiera. Il sistema era tanto semplice quanto ingegnoso, sebbene funzionasse solo con clienti che pagavano in contanti per articoli di basso valore: i clienti effettuavano i loro acquisti, mentre la donna emetteva scontrini fiscali con importi minimi senza registrare l’articolo acquistato, trattenendo per sé il denaro pari alla spesa appena pagata. Per diverso tempo, la truffa è passata inosservata.

A scoprirla sono stati i Carabinieri di Parma Oltretorrente, che avevano raccolto prove sufficienti a supportare i loro sospetti. Alcuni giorni fa, sono intervenuti bloccando la dipendente e perquisendola. Le sono stati trovati addosso 20 euro in contanti, appena sottratti dopo l’acquisto di un cliente del supermercato.

Ulteriori indagini hanno portato al ritrovamento, nell'abitazione della 30enne, di circa 11.000 euro in contanti, custoditi in varie buste postali. La somma è stata ritenuta il frutto di un’attività illecita che, considerando i piccoli prelievi giornalieri, si sarebbe protratta per mesi. Denunciata, ora dovrà rispondere del reato di appropriazione indebita.