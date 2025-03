Giulia Cecchettin, rubata la foto dall’altare della chiesa di Saonara. Lo zio: “Vergognatevi”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Giulia Cecchettin insieme allo zio, Andrea Camerotto.

"Qualcuno ha rubato o nascosto la foto di Giulia Cecchettin posta sull'altare in chiesa a Saonara. Ci sono le telecamere in chiesa. Niente di grave ma il gesto infastidisce la comunità e la famigliaChiunque sia stato è pregato di rimetterla al suo posto e vergognarsi".

Con questo post pubblicato oggi sulla pagina Facebook "Sei di Saonara se…" Andrea Camerotto, zio di Giulia Cecchettin, ha denunciato la scomparsa della foto della 22enne, uccisa nel novembre del 2023 – delitto per cui è stato condannato all'ergastolo l'ex fidanzato Filippo Turetta, dall'altare della chiesa della cittadina in provincia di Padova, dove vivono i nonni e gli zii materni. Per altro, proprio a Saonara Giulia Cecchettin è sepolta accanto alla madre Monica.

Il furto dell'immagine della 22enne, avvenuto probabilmente nella giornata di venerdì, è stato segnalato alla stazione dei carabinieri di Legnaro che hanno subito avviato le indagini ed hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza che sono posizionate dentro e fuori alla chiesa. Per il momento, però, non sembrano esserci testimoni del furto, per cui è difficile dunque risalire a chi è stato responsabile del gesto.

Intanto, nel piccolo centro del Padovano cresce l'indignazione. "Chi ha fatto questo gesto è di una bassezza infinita", "Giulia è stata portata via come la sua immagine in cornice, per forza, rubata; c’è da meditare, approfondire, basta co’ sta vergogna", sono alcuni dei commenti in risposta al post dello zio di Giulia anche se qualcuno avanza l'ipotesi che possa essere stato qualcuno che voleva semplicemente un ricordo della ragazza. "Speriamo sia stato solo il gesto leggero di qualche ragazzo e non qualcosa di più grave", si conclude.