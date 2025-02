Morta la nonna di Giulia Cecchettin: Carla Gatto stroncata da un malore, aveva 76 anni

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

La famiglia Cecchettin è stata nuovamente colpita da un lutto improvviso. Nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio, si è spenta all’età di 76 anni la pittrice e scrittrice rodigina Carla Gatto, nonna di Giulia, la giovane ventiduenne di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023, e mamma di Gino. A confermarlo a Fanpage.it è lo zio della stessa ragazza: "Per Gino era un grande punto di riferimento, lo aiutava in casa con i ragazzi ed era sempre al suo fianco al processo", ha detto l'uomo.

A partire da dicembre aveva iniziato a sottoporsi a controlli a causa di difficoltà respiratorie. Successivamente, ha accusato un malore alla stazione di Rovigo ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Verona, dove è deceduta ieri pomeriggio pare a seguito della rottura di un’arteria.

"Forza mamma, non smettere di lottare". Questo il messaggio che il figlio Gino aveva pubblicato su Facebook subito dopo il ricovero della madre, accompagnato dal testo della canzone ‘Quando sarai piccola' di Simone Cristicchi, in gara in questi giorni al Festival di Sanremo. Parole che hanno scatenato un'ondata di auguri e manifestazioni d’affetto per nonna Carla, sempre accanto al figlio e ai nipoti, Davide ed Elena, fin dai primi momenti della scomparsa di Giulia e lungo tutto il processo che ha portato alla condanna all’ergastolo di Filippo Turetta.

"Giulia non ce la restituirà più nessuno. Di lei resterà soltanto una tomba", aveva detto la 76enne dopo una delle prime udienze, coprendosi le orecchie mentre il pubblico ministero elencava le atrocità subite dalla nipote. "Un giorno venne a trovarmi e mi disse di aver mollato “Pippo” – aveva raccontato nonna Carla con cui Giulia si era confidata poche settimane prima di essere uccisa a coltellate dall’ex – Mi confessò che lui era troppo possessivo e io risposi che aveva fatto bene, che era la scelta giusta".

Ha collaborato Chiara Daffini