Fabio Buonsante muore a 22 anni, otto giorni dopo l’incidente: “Con te il destino è stato ingiusto” Non ce l’ha fatta Fabio Buonsante, il 22enne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lo scorso 19 aprile a Bari. Ricoverato all’ospedale Di Venere è morto dopo otto giorni di agonia.

A cura di Chiara Ammendola

Fabio Buonsante

È morto dopo essere rimasto in ospedale per otto giorni, ricoverato dopo l'incidente avvenuto a Bari lo scorso 19 aprile quando, mentre percorreva viale Europa, nel quartiere San Paolo, si è schianto con la sua moto. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato il 22enne Fabio Buonsante in ospedale dove è deceduto questa mattina.

Il ricordo commosso degli amici: “Nei tuoi occhi ingenuità e spensieratezza”

“Sei stato l'ennesima conferma che le belle parole vanno dette quando c'è l'occasione”, si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio che da ore si susseguono sui social. “Nei tuoi occhi ho sempre visto ingenuità e spensieratezza, quella spensieratezza che molte volte mi mancava e tu con le tue battute e le tue azioni riuscivi a farmi distrarre. Sei mio fratello e lo sarai per sempre, con te il destino è stato ingiusto” scrive un amico del 22enne.

Il giovane lavorava in una ditta di pulizie e il pomeriggio del 19 aprile era in sella alla sua moto diretto verso casa. L'incidente è avvenuto a Bari, all'incrocio con via Maestri del Lavoro. Subito dopo lo schianto è stato soccorso e trasportato all’ospedale Di Venere di Bari, purtroppo però era troppo grave il trauma cranico riportato dal 22enne e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

La ricostruzione della dinamica affidata a carabinieri e polizia

La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale e dei carabinieri che sono intervenuti sul luogo dell'incidente effettuando i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Non è escluso che siano coinvolti altri mezzi oltre alla due ruote di Buonsante. “Era una presenza bella a questo mondo – scrivono i tifosi del gruppo cani sciolti 2017 – la sua anima è volata in cielo ma sarà sempre nei nostri cuori”.