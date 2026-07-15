Prof di ruolo e pensionato lo stesso giorno, Liborio Princiotta assunto il giorno della pensione dopo 23 anni

La storia del 68enne professore di religione a Capo d’Orlando che è diventato docente di ruolo e pensionato nello stesso giorno dopo oltre venti anni di precariato.

“Un altro anno in classe sarei rimasto ma sono felice di lasciare il posto a un collega più giovane”, la prende con filosofia Liborio Princiotta, professore di religione all’Istituto Merendino di Capo d'Orlando, a Messina, o meglio ex professore. Il 68enne infatti è protagonista di una storia decisamente singolare: è diventato docente di ruolo e pensionato nello stesso giorno dopo oltre venti anni di precariato.

Del resto è stata singolare anche la sua scelta di vita che lo ha condotto alla strana situazione. Con un lungo passato da geometra in uno studio privato, l’uomo infatti 23 anni fa ha cambiato completamente vita intraprendendo la strada dell’insegnamento della religione cattolica dopo un lungo percorso di fede. Dopo essersi laureato alla Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma, ha iniziato il suo percorso nella scuola che è stato comune a migliaia di insegnanti in tutta Italia e cioè quello del precariato perenne.

Una situazione andata avanti per 23 lunghi anni a causa delle modalità di reclutamento degli insegnanti di religione e l’assenza di concorsi. A mitigare lo sforzo il fatto che la Diocesi fortunatamente lo ha sempre destinato all’Istituto Merendino della sua città natale, a parte sporadiche supplenze in altri istituti siciliani. La svolta è arrivata infine lo scorso anno quando è stato indetto un nuovo concorso per la disciplina “scienze religiose” a cui Liborio Princiotta ha partecipato risultando vincitore con terzo posto in graduatoria.

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Una vittoria tanto attesa che però ha fatto coincidere il primo e l’ultimo giorno della sua carriera da insegnante di ruolo. Per lui infatti è partito l’anno di prova che si è concluso proprio quest’anno quando ha discusso davanti alla commissione la relazione finale da docente di ruolo che ha confermato l’assunzione nell’ultimo giorno di lavoro prima di andare in pensione.

Una doppia festa per lui in quella scuola in cui ha trascorso oltre due decenni diventano un punto di riferimento per alunni e colleghi, “esempio di docente attento e accogliente nei confronti delle giovani generazioni” come lo ha descritto la preside. Proprio ai ragazzi e ai colleghi ha voluto riservare un ultimo consiglio. Ai primi ha ricordato che “Nel mondo del lavoro può succedere di tutto. Anche quando sembra impossibile, un obiettivo può essere raggiunto” mentre “Ai colleghi precari che si trovano nella mia stessa situazione dico di non abbattersi mai”.