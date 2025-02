video suggerito

Fa schiantare l'auto a forte velocità contro un albero e uccide la moglie: condannato a 16 anni Non fu un incidente, fu omicidio: Daniele Mazzolini, 62 anni, è stato condannato a 16 anni di carcere per aver ucciso la moglie Anna Lucarini 58 anni provocando un incidente stradale.

A cura di Giorgia Venturini

Daniele Mazzolini, 62 anni, è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio della moglie Anna Lucarini 58 anni, di Capezzano Pianore, in provincia di Lucca. I giudici della Corte d'Assise lo hanno ritenuto colpevole dell'incidente stradale avvenuto sulla via Sarzanese a Pietrasanta il pomeriggio del 9 ottobre 2022.

Stando a quanto era emerso dalle indagini eseguite dagli investigatori, la donna, la vigilessa in forza al comando della polizia municipale di Pietrasanta, sarebbe morta in un incidente provocato dal marito. L'uomo avrebbe diretto volontariamente l'auto a forte velocità contro un albero senza neppure frenare al termine di una lite. L'auto prese subito fuoco. Tutto sarebbe stato accertato dal fatto che non ci sarebbero stati segni di frenata e alcuni testimoni oculari avrebbero confermato la lite. Avevano riferito agli investigatori di aver visto l'uomo sbracciare in modo evidente all'interno dell'auto, come se in quel momento all’interno della vettura fosse in corso una accesa discussione. Tutto questo pochi secondi prima lo schianto.

Dai successivi accertamenti era emerso che la donna aveva chiesto il divorzio qualche giorno prima. Nell'impatto la moglie perse subito la vita mentre il marito rimase ferito gravemente ma si salvò. Il pm al termine della requisitoria stamani presso il tribunale di Lucca aveva chiesto l'ergastolo per Mazzolini. I giudici della Corte di assise lo hanno invece condannato a 16 anni con l'accusa di omicidio volontario. Si attende un possibile secondo grado di giudizio.