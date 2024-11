EuroJackpot, centrato il 5+1: vinti oltre 4 milioni a Campobasso con una schedina da 2 euro

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

EuroJackpot milionario a Campobasso. Nell'estrazione di ieri, venerdì 22 novembre, è stato centrato uno degli otto 5+1 del concorso europeo. Il fortunato giocatore si porta a casa oltre 4 milioni con una schedina da 2 euro giocata nella ricevitoria del Bar De Gregorio, in via 24 maggio.

Si tratta della più alta vincita mai realizzata in Molise. Non si conoscono le generalità del giocatore che è stato baciato dalla fortuna. La somma totale vinta è di 4.243.653 euro. Come già anticipato, la combinazione vincente è quella dell’estrazione di ieri, venerdì 22 novembre, che è stata la numero 94.

I numeri estratti sono: 30 10 41 6 34, Euronumeri 7 e 10. Nessuno è riuscito invece a centrare il punteggio massimo di 5+2. Mentre otto fortunati vincitori hanno indovinato il 5+0 e portano a casa una vincita consistente 299.271mila euro l'uno.

Anche il concorso precedente, il numero 93 del 19 novembre, aveva visto protagonista l'Italia. Nessuno era riuscito a centrare il punteggio massimo di 5+2 ma erano stati ben otto i 5+1 che erano riusciti ad aggiudicarsi la somma di 2.637.766,50 euro ciascuno.

I tedeschi erano riusciti a vincere ben 5 tagliandi del premio milionario. Uno a testa invece per Svezia, Spagna e Italia, con la schedina vincente di Brindisi, giocata nel punto vendita Sisal Tabaccheria, in Piazza Japigia.

L’EuroJackpot è un gioco introdotto in Italia oltre dieci anni fa e coinvolge milioni di persone in 19 paesi europei. Le estrazioni ci sono ogni martedì e venerdì sera con Jackpot sempre milionari vista la difficoltà di vincere e l’elevato numero di partecipanti sparsi per l’Europa.

Per giocare all'Eurojackpot bisogna scegliere almeno cinque numeri da 1 a 50 e almeno due euronumeri da 1 a 12 per un massimo di 139.838.160 combinazioni. Il costo della giocata minima è di 2 euro pari a una sola combinazione di 5 numeri e 2 euronumeri.