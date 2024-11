video suggerito

EuroJackpot, centrato 5+1 da oltre 2 milioni e mezzo a Brindisi con una schedina di 2 euro Il fortunato vincitore del premio dell'EuroJackpot ha giocato una singola schedina da appena due euro in una tabaccheria di Brindisi, riuscendo a incassare il premio di 2,6 milioni di euro insieme ad altri sette fortunati sparsi per l'Europa.

A cura di Antonio Palma

EuroJackpot milionario a Brindisi dove nell’ultima estrazione è stato centrato uno degli otto "5+1" del concorso europeo che si porta a casa la somma di oltre due milioni e mezzo di euro. Il fortunato vincitore ha giocato una singola schedina da appena due euro, riuscendo a incassare il premio milionario insieme ad altri sette fortunati sparsi per l’Europa

La schedina vincente in Italia è stata giocata nel punto vendita Sisal Tabaccheria in Piazza Japigia a Brindisi. Nessuno sa però chi sia il fortunato vincitore. “Potrebbe essere un giocatore occasionale o anche qualcuno che gioca sempre con un abbonamento” ha dichiarato il titolare della ricevitoria che non sa nemmeno quando il tagliando è stato giocato e inizialmente non si era accorto di nulla.

La combinazione vincente è quella dell’estrazione di martedì scorso: 4 7 19 26 27, Euronumeri 4 e 5. Nel concorso numero 93 dell’Eurojackpot del 19 novembre 2024 nessuno ha centrato il punteggio massimo di 5+2 ma sono stati ben otto i 5+1 che portano a casa ciascuno la somma di 2.637.766,50 euro. Tra di loro la parte da padrone la fanno i tedeschi, con ben 5 tagliandi vincitori del premio milionario. Uno a testa invece per Svezia, Spagna e Italia, con la schedina vincente di Brindisi.

Nello stesso concorso da segnalare anche sedici "5+0" che portano a casa una vincita consistente da di 115.152 euro l'uno. Per la prossima estrazione, il Jackpot in palio per l’EuroJackpot sale a 120 milioni di euro.

L’EuroJackpot è stato introdotto in Italia oltre dieci anni fa e coinvolge milioni di persone in 19 paesi europei. Le estrazioni ci sono ogni martedì e venerdì sera con Jackpot sempre milionari vista la difficoltà di vincere e l’elevato numero di partecipanti sparsi per l’Europa.