Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 25 ottobre 2025: numeri vincenti e quote
I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 25 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 69,5 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.
Estrazione Lotto sabato 25 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 25 ottobre 2025, con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:
- Bari: 68 – 58 – 45 – 69 – 51
- Cagliari: 31 – 24 – 11 – 47 – 87
- Firenze: 80 – 18 – 17 – 60 – 53
- Genova: 64 – 54 – 9 – 48 – 38
- Milano: 34 – 29 – 12 – 63 – 39
- Napoli: 79 – 75 – 44 – 69 – 43
- Palermo: 28 – 75 – 85 – 22 – 47
- Roma: 21 – 39 – 55 – 43 – 88
- Torino: 9 – 40 – 76 – 84 – 16
- Venezia: 26 – 36 – 52 – 66 – 25
- Nazionale: 22 – 38 – 88 – 65 – 40
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di sabato 25 ottobre 2025: i numeri vincenti
La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, sabato 25 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:
Combinazione vincente: 53 – 58 – 16 – 33 – 89 – 18
Numero Jolly: 81
Numero Superstar: 59
Jackpot: 69.500.000€
Estrazioni 10eLotto serale di sabato 25 ottobre: la combinazione vincente
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, sabato 25 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra. I numeri sono: 9 – 18 – 21 – 24 – 26 – 28 – 29 – 31 – 34 – 36 – 39 – 40 – 45 – 54 – 58 – 64 – 68 – 75 – 79 – 80.
Il numero Oro: 68,
Il Doppio Oro: 68, 58
I Numeri Extra: 11 – 12 – 17 – 22 – 43 – 44 – 47 – 48 – 52 – 55 – 60 – 63 – 69 – 76 – 85
I simboli del Simbolotto di oggi
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 25 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:
34 – TESTA
26 – ELMO
9 – CULLA
31 – ANGURIA
4 – MAIALE
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 25 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 31 – Bari: non viene estratto da 76 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 95 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 105 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 61 concorsi
- 47 – Milano: non pervenuto da 75 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 69 estrazioni
- 65 – Palermo: non è stato estratto per 64 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 91 volte consecutive
- 4 – Torino: assente da 85 estrazioni
- 16 – Venezia: non è stato estratto per 82 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 118 concorsi