Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 25 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 25 ottobre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 69,5 milioni di euro.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di sabato 25 ottobre 2025
Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di sabato 25 ottobre 2025
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 25 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 69,5 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto sabato 25 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 25 ottobre 2025, con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:

  • Bari: 68 – 58 – 45 – 69 – 51
  • Cagliari: 31 – 24 – 11 – 47 – 87
  • Firenze: 80 – 18 – 17 – 60 – 53
  • Genova: 64 – 54 – 9 – 48 – 38
  • Milano: 34 – 29 – 12 – 63 – 39
  • Napoli: 79 – 75 – 44 – 69 – 43
  • Palermo: 28 – 75 – 85 – 22 – 47
  • Roma: 21 – 39 – 55 – 43 – 88
  • Torino: 9 – 40 – 76 – 84 – 16
  • Venezia: 26 – 36 – 52 – 66 – 25
  • Nazionale: 22 – 38 – 88 – 65 – 40
Immagine

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto venerdì 24 ottobre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di sabato 25 ottobre 2025: i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, sabato 25 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:

Combinazione vincente: 53 – 58 – 16 – 33 – 89 – 18
Numero Jolly: 81
Numero Superstar: 59
Jackpot: 69.500.000€

Immagine

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 25 ottobre: la combinazione vincente

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, sabato 25 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra. I numeri sono: 9 – 18 – 21 – 24 – 26 – 28 – 29 – 31 – 34 – 36 – 39 – 40 – 45 – 54 – 58 – 64 – 68 – 75 – 79 – 80.

Il numero Oro: 68,
Il Doppio Oro: 68, 58
I Numeri Extra: 11 – 12 – 17 – 22 – 43 – 44 – 47 – 48 – 52 – 55 – 60 – 63 – 69 – 76 – 85

Immagine

I simboli del Simbolotto di oggi

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 25 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:

34 – TESTA
26 – ELMO
9 – CULLA
31 – ANGURIA
4 – MAIALE

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 25 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 31 – Bari: non viene estratto da 76 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 95 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 105 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 61 concorsi
  • 47 – Milano: non pervenuto da 75 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 69 estrazioni
  • 65 – Palermo: non è stato estratto per 64 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 91 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 85 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 82 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 118 concorsi
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in ucraina
Attacco di droni su Kharkiv. Donald Trump: "Parlerò con Xi di Russia, vorrei ci aiutasse"
Il consulente del Cremlino: “Mosca risponderà duramente se oltre alle sanzioni darete i missili Tomahawk a Kiev"
Perché la pace tra Russia e Ucraina è ancora lontana: "Tra Kiev e Mosca distanza incolmabile"
Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio: “Chiacchiere, non approdiamo a nulla”
Uccisi 2 giornalisti in raid a Kramatorsk: "Raccontavano i crimini russi dal primo giorno"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views