Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 18 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 18 dicembre 2025: i numeri vincenti nelle estrazioni di questa sera in aggiornamento su questa pagina a partire dalle ore 20:00. Continua la caccia al jackpot milionario, che nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi vale 92,9 milioni di euro: nell'ultimo concorso vinti otto cinque da più di 21mila euro. Estratti questa sera anche tutti i numeri del Lotto, 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto: vincite e quote al termine dei concorsi di questa sera.
Estrazione Lotto giovedì 18 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025 parte dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. Comunicati anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti. La verifica delle vincite è disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione e che i concorsi ci sono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui l'estrazione sul canale Youtube ufficiale del Lotto.
SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 18 dicembre 2025
L'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 18 dicembre 2025 è in diretta dalle 20:00 con la sestina fortunata di oggi. Il jackpot per questa sera vale 92,9 milioni di euro e continua a salire, dal momento che ancora nessuno centra il "6" vincente dall'ultima sestina registrata lo scorso maggio a Desenzano del Garda. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.
Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 18 dicembre: i numeri oro, doppio oro e extra
Le estrazioni del 10eLotto serale con tutti i numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 18 dicembre 2025:
I simboli del Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025 associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione di giovedì 18 dicembre 2025 pubblicati da Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:
- 20 – Bari: non viene estratto da 104 concorsi
- 19 – Cagliari: manca da 86 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 135 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 91 concorsi
- 73 – Milano: non pervenuto da 67 estrazioni
- 58 – Napoli: manca da 88 estrazioni
- 16 – Palermo: non è stato estratto per 69 concorsi
- 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 72 volte consecutive
- 88 – Torino: assente da 87 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 93 volte consecutive
- 59 – Nazionale: manca da 124 concorsi