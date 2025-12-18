Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 18 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 18 dicembre 2025: al SuperEnalotto un jackpot che sale a 92,9 milioni di euro per la sestina fortunata. Tutti i numeri vincenti con vincite e quote in aggiornamento su Fanpage.it a partire dalle ore 20.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 18 dicembre 2025: i numeri vincenti nelle estrazioni di questa sera in aggiornamento su questa pagina a partire dalle ore 20:00. Continua la caccia al jackpot milionario, che nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi vale 92,9 milioni di euro: nell'ultimo concorso vinti otto cinque da più di 21mila euro. Estratti questa sera anche tutti i numeri del Lotto, 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto: vincite e quote al termine dei concorsi di questa sera.

Estrazione Lotto giovedì 18 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025 parte dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. Comunicati anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti. La verifica delle vincite è disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione e che i concorsi ci sono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui l'estrazione sul canale Youtube ufficiale del Lotto.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 18 dicembre 2025

L'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 18 dicembre 2025 è in diretta dalle 20:00 con la sestina fortunata di oggi. Il jackpot per questa sera vale 92,9 milioni di euro e continua a salire, dal momento che ancora nessuno centra il "6" vincente dall'ultima sestina registrata lo scorso maggio a Desenzano del Garda. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 18 dicembre: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale con tutti i numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 18 dicembre 2025:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025 associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione di giovedì 18 dicembre 2025 pubblicati da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

20 – Bari: non viene estratto da 104 concorsi

non viene estratto da 104 concorsi 19 – Cagliari: manca da 86 estrazioni

manca da 86 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 135 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 135 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 91 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 91 concorsi 73 – Milano: non pervenuto da 67 estrazioni

non pervenuto da 67 estrazioni 58 – Napoli: manca da 88 estrazioni

manca da 88 estrazioni 16 – Palermo: non è stato estratto per 69 concorsi

non è stato estratto per 69 concorsi 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 72 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 72 volte consecutive 88 – Torino: assente da 87 estrazioni

assente da 87 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 93 volte consecutive

non è stato estratto per 93 volte consecutive 59 – Nazionale: manca da 124 concorsi

