Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di martedì 2 febbraio 2021, tutti i numeri vincenti per le estrazioni di oggi: il jackpot del Superenalotto per l'estrazione del 2/2/2021 ha superato i 100 milioni di euro, la sestina fortunata viene estratta dopo le 20. I numeri del Lotto e la combinazione del 10eLotto serale in diretta su Fanpage.it fino alle 21.30: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni in tempo reale.

Estrazione Lotto martedì 2 febbraio 2021

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari:

Cagliari: 62 – 21 – 77 – 41 – 28

Firenze: 77 – 89 – 27 – 62 – 26

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma: 72 – 9 – 52 – 31 – 41

Torino:

Venezia:

Nazionale: 16 – 71 – 9 – 85 – 89

I numeri del Lotto vengono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni martedì, giovedì e sabato, date in cui cadono le estrazioni. Dopo ben 144 concorsi, il numero 37 è stato estratto sulla ruota di Napoli: era il più ritardatario in assoluto. La verifica della schedina per l'estrazione del Lotto di oggi, la prima del mese di febbraio, è disponibile sul sito di Lottomatica, dove sarà disponibile anche la diretta video delle estrazioni del Lotto.

Estrazione SuperEnalotto del 2/2/2021, concorso n.14

Combinazione vincente SuperEnalotto: 54 – 78 – 67 – 28 – 86 – 41

Numero Jolly: 29

Numero Superstar: 6

Jackpot: 100.600.000€

Sale a 100 milioni e 600mila euro il jackpot del Superenalotto in palio per chi indovina i 6 numeri vincenti, in crescita rispetto all'estrazione dello scorso sabato. Il SuperEnalotto è tra i giochi che offre il montepremi più alto al mondo, insieme alla lotteria europea Eurojackpot e all'americana MegaMillions. Quote del SuperEnalotto e vincite sul sito di Sisal.

I numeri vincenti del 10eLotto di martedì 2 febbraio abbinati al Lotto