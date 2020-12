Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, sabato 19 dicembre 2020, verranno comunicate in diretta su Fanpage.it. Sale a 79,2 milioni di euro il jackpot del Superenalotto in palio per chi centra i 6 numeri della sestina milionaria. Come previsto dal dpcm con le norme anti Covid, i numeri del Lotto e del 10eLotto arriveranno in ritardo, in ogni caso non oltre le 21.40 di stasera: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni delle tre lotterie.

Lotto estrazione di oggi sabato 19 dicembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari:

Cagliari: 59 – 67 – 31 – 15 – 50

Firenze: 74 – 25 – 45 – 32 – 17

Genova: 23 – 43 – 58 – 8 – 16

Milano: 48 – 16 – 7 – 25 – 15

Napoli:

Palermo:

Roma: 56 – 6 – 1 – 73 – 61

Torino: 79 – 6 – 69 – 18 – 88

Venezia: 27 – 73 – 63 – 71 – 85

Nazionale: 14 – 32 – 15 – 17 – 29

Ultima estrazione della settimana per il Lotto: gli appuntamenti con il concorso a premi dei 90 numeri per la prossima settimana subiranno delle variazioni nel consueto calendario, in occasione delle festività natalizie. Su Lottomatica la verifica della schedina del Lotto online.

SuperEnalotto, numeri vincenti dell'estrazione di sabato 19 dicembre

L'estrazione del SuperEnalotto di sabato 19 dicembre 2020 offre un montepremi che sfiora gli 80 milioni di euro, in crescita rispetto all'ultima estrazione; è ormai da mesi che nessun giocatore centra la sestina vincente. Anche le estrazioni del Superenalotto subiranno variazioni nel calendario della prossima settimana.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 39 – 66 – 45 – 62 – 36 – 50

Numero Jolly: 47

Numero Superstar: 69

Jackpot: 79.200.000€

10eLotto di sabato 19 dicembre, l'estrazione abbinata al Lotto di oggi