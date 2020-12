Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 17 dicembre 2020 in diretta su Fanpage. I numeri del Superenalotto di oggi valgono un jackpot di 78,4 milioni di euro, in crescita rispetto all'estrazione precedente. Per seguire le estrazioni delle tre lotterie in diretta aggiorna questa pagina; i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione del 10eLotto arriveranno in ritardo anche stasera a causa delle misure anticontagio.

Estrazione del Lotto oggi giovedì 17 dicembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 30 – 24 – 69 – 7 – 55

Cagliari: 16 – 43 – 13 – 49 – 81

Firenze: 82 – 50 – 39 – 72 – 48

Genova: 88 – 52 – 60 – 36 – 25

Milano: 15 – 29 – 80 – 42 – 75

Napoli: 88 – 58 – 58 – 45 – 75

Palermo: 6 – 71 – 90 – 87 – 13

Roma: 70 – 67 – 50 – 57 – 79

Torino: 30 – 23 – 5 – 67 – 40

Venezia: 1 – 63 – 34 – 22 – 36

Nazionale: 46 – 23 – 33 – 27 – 61

Seconda estrazione della settimana per il Lotto, il gioco d'azzardo basato sull'estrazione dei numeri da 1 a 90 sulle 11 ruote. La verifica della schedina del Lotto online è disponibile sul sito di Lottomatica, anche le estrazioni di oggi si concluderanno in ritardo, entro le 21.40 di stasera.

Numeri SuperEnalotto di giovedì 17 dicembre

Il jackpot del Superenalotto per il concorso di oggi sale a 78,4 milioni di euro. Com'è noto, è necessario indovinare tutti e 6 i numeri della combinazione vincente per aggiudicarsi il montepremi pieno: le quote e le vincite del Superenalotto sono consultabili sul sito di Sisal e su superenalotto.com. Nell'ultima estrazione nessun 6 nè 5+1, ma ben otto 5 da oltre 22mila euro.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 26 – 37 – 9 – 5 – 12 – 14

Numero Jolly: 55

Numero Superstar: 29

Jackpot: 78.400.000€

10eLotto del 17 dicembre, i numeri estratti abbinati al Lotto oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 6 – 13 – 15 – 16 – 23 – 24 – 29 – 30 – 43 – 50 – 52 – 63 – 67 – 69 – 70 – 71 – 82 – 85 – 88

Il numero Oro è 30, il Doppio Oro è 30, 24