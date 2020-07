Come ogni giovedì, anche oggi 16 luglio torna l'appuntamento con la fortuna: ecco i numeri estratti oggi per il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Il montepremi per chi indovina tutti e 6 i numeri vincenti del SuperEnalotto è di 14,1 milioni di euro, a seguire le quote. Ma vediamo anche i risultati delle estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi.

I numeri estratti sulle ruote del Lotto oggi

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 12 – 59 – 20 – 60 – 27

Cagliari: 86 – 66 – 90 – 44 – 10

Firenze: 18 – 35 – 47 – 66 – 2

Genova: 28 – 79 – 64 – 63 – 26

Milano: 59 – 80 – 39 – 64 – 38

Napoli: 18 – 82 – 86 – 89 – 44

Palermo: 15 – 81 – 30 – 40 – 51

Roma: 54 – 43 – 8 – 26 – 28

Torino: 50 – 66 – 24 – 60 – 4

Venezia: 29 – 18 – 30 – 89 – 15

Nazionale: 75 – 43 – 50 – 83 – 42

Poco dopo le 20 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato i numeri estratti sulle ruote del Lotto oggi, giovedì 16 luglio 2020. I 5 numeri estratti su ogni ruota concorrono a creare diverse combinazioni vincenti. Sul sito di Lottomatica la verifica della schedina e l'estrazione del Simbolotto di oggi.

Numeri vincenti SuperEnalotto

Combinazione vincente SuperEnalotto: 40 – 75 – 64 – 39 – 67 – 35

Numero Jolly: 75

Numero Superstar: 5

Jackpot: 14.100.000€

I 6 numeri vincenti del SuperEnalotto valgono questa sera un montepremi di 14,1 milioni di euro: anche chi indovina la combinazione del 5+1 può vincere un jackpot interessante. Attesa per l'estrazione settimanale dell'Eurojackpot, in programma domani, e del Million Day. Quote del SuperEnalotto consultabili sul sito di Sisal.

I numeri fortunati del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto di oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 12 – 15 – 18 – 20 – 28 – 29 – 35 – 43 – 47 – 50 – 54 – 59 – 64 – 66 – 79 – 80 – 81 – 82 – 86 – 90

Il numero Oro è 12, il Doppio Oro è 12, 59

Le estrazioni di oggi si concludono con la combinazione fortunata del 10eLotto serale, abbinata al Lotto. La prossima estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto è in programma il prossimo 18 luglio a partire dalle ore 20. L'estrazione precedente non ha premiato alcun giocatore con il jackpot pieno, ma sono state comunque distribuiti numerosi premi.