La diretta delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 1 giugno 2021 dalle ore 20 su Fanpage.it. Quella in programma oggi è la prima estrazione di giugno e la sestina vincente del SuperEnalotto mette in palio un jackpot che sale a 37,6 milioni. Per conoscere i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente per il SuperEnalotto, aggiorna questa pagina. Nell'ultima estrazione nessun giocatore ha indovinato il 6 o il 5+1.

Per conoscere le vincite e le relative quote, basterà collegarsi al sito di Sisal e Lottomatica al termine dell'estrazione.

Estrazione Lotto oggi 1 giugno 2021

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 60 – 46 – 72 – 47 – 9

Cagliari: 67 – 70 – 53 – 48 – 5

Firenze: 67 – 19 – 35 – 36 – 66

Genova: 64 – 72 – 55 – 87 – 89

Milano: 52 – 89 – 50 – 1 – 75

Napoli: 36 – 19 – 13 – 4 – 77

Palermo: 88 – 64 – 22 – 72 – 77

Roma: 55 – 47 – 11 – 89 – 3

Torino: 58 – 86 – 12 – 69 – 11

Venezia: 29 – 47 – 34 – 76 – 69

Nazionale: 48 – 75 – 31 – 3 – 43

L'estrazione del Lotto di oggi 1 giugno 2021 è la prima del mese di giugno. Per ognuna delle 10 ruote, 11 con quella nazionale, verranno estratti i consueti 10 numeri che concorreranno alla creazione delle combinazioni fortunate. L'importo delle vincite viene regolato da un sistema di quote fisse. Sul sito di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sarà possibile verificare l'eventuale vincita della schedina.

Estrazioni SuperEnalotto dell'1 giugno, numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto: 45 – 27 – 41 – 53 – 9 – 21

Numero Jolly: 66

Numero Superstar: 27

Jackpot: 37.649.645€

Per l'estrazione di oggi martedì 1 giugno 2021, il jackpot per il SuperEnalotto sale a 37,6 milioni. Per vincere l'ambito premio di questa estrazione, concorso n.65, sarà necessario indovinare i 6 numeri fortunati e comporre così la combinazione vincente. Anche il 5+1 e il 5 mettono in palio vincite interessanti, nessun 6 o 5+1 nell'estrazione dello scorso sabato.

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di martedì 1 giugno

Ecco le vincite e le quote del SuperEnalotto di oggi, pubblicate sul sito di Sisal:

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: quattro da 46.179,70 euro

Punti 4: 566 da 332,97 euro

Punti 3: 24.062 da 23,55 euro

Punti 2: 364.114 da cinque euro

I numeri del 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto di oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 13 – 19 – 29 – 35 – 36 – 46 – 47 – 50 – 52 – 53 – 55 – 58 – 60 – 64 – 67 – 70 – 72 – 86 – 88 – 89

Il numero Oro è 60, il Doppio Oro è 60, 46