Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi mercoledì 16 agosto 2023, i numeri vincenti L’estrazione del Lotto e 10eLotto di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, in diretta su Fanpage.it: i numeri estratti sulle undici ruote, la combinazione vincente e i Numeri Oro e Doppio Oro.

A cura di Redazione

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, in diretta su Fanpage.it: estrazione straordinaria per le due lotterie, che recuperano l'appuntamento mancato ieri, giorno di Ferragosto. Aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni di oggi in diretta.

A partire dalle ore 20.00 l'estrazione dei numeri vincenti del Lotto di oggi su tutte le ruote, a seguire la combinazione fortunata del 10eLotto serale con il Numero Oro e il Doppio Oro. A seguire sul sito di Lottomatica sarà possibile verificare l'eventuale vincita della schedina.

L'estrazione del SuperEnalotto, invece, tornerà domani, con un jackpot che supera i 41 milioni di euro: il mancato concorso di Ferragosto è stato infatti anticipato a lunedì 14 agosto, mentre le estrazioni di Lotto e 10eLotto sono posticipate a oggi.

Estrazione Lotto oggi 16 agosto 2023, i risultati

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 1 – 86 – 60 – 58 – 41

Cagliari: 35 – 46 – 24 – 40 – 39

Firenze: 34 – 27 – 42 – 78 – 81

Genova: 53 – 13 – 22 – 58 – 73

Milano: 2 – 17 – 37 – 33 – 5

Napoli: 37 – 19 – 27 – 86 – 65

Palermo: 25 – 41 – 43 – 80 – 63

Roma: 77 – 41 – 14 – 71 – 87

Torino: 49 – 14 – 31 – 63 – 75

Venezia: 10 – 46 – 68 – 44 – 33

Nazionale: 5 – 35 – 21 – 31 – 27

Attenzione: i numeri vincenti vanno sempre verificati sul sito di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, è la prima della settimana. Si tratta di un'estrazione straordinaria e che si svolge in un giorno inconsueto: l'appuntamento di oggi recupera quello di ieri, giorno di Ferragosto, dal momento che il regolamento del Lotto stabilisce che non è possibile che le estrazioni avvengano in giorni festivi.

Sul canale YouTube del Lotto è disponibile la diretta video delle estrazioni. Sul sito di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è possibile verificare l'eventuale vincita della schedina. Su Fanpage.it l'archivio delle estrazioni.

I numeri del 10eLotto serale di mercoledì 16 agosto 2023

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 2 – 10 – 13 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 34 – 35 – 37 – 41 – 46 – 49 – 53 – 60 – 77 – 86

Il numero Oro è 1, il Doppio Oro è 1, 86

Insieme al Lotto, vengono estratti oggi anche i numeri del 10eLotto serale di mercoledì 16 agosto 2023: la combinazione fortunata, il Numero Oro e il Doppio Oro sono infatti legati ai numeri estratti sulle undici ruote del Lotto.

Le prossime estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Dopo le variazioni dovute al Ferragosto, il Lotto e SuperEnalotto riprendono il consueto calendario a partire da domani, giovedì 17 agosto, per poi proseguire nelle giornate di venerdì e sabato 18 e 19 agosto 2023. Il SuperEnalotto riparte da un jackpot di 41,4 milioni di euro.