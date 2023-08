L’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 15 agosto 2023 non ci sarà: quando si recupera Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni annullate oggi 15 agosto 2023: cosa dice il regolamento dei concorsi a premi e quando verranno recuperati gli appuntamenti con le tre lotterie.

Cambio di programma per le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in programma oggi, martedì 15 agosto 2023: i numeri non possono essere estratti oggi in quanto, secondo il regolamento dei tre giochi a premi, non è possibile che le estrazioni si svolgano in occasione di giorni festivi.

Ferragosto 2023 cade di martedì, questo provoca delle variazioni nel consueto calendario con le tre lotterie: è quello che è successo anche, ad esempio, in occasione del 25 aprile 2023, Festa della Liberazione.

Dal momento che non è possibile estrarre i numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto durante giorni festivi, Lottomatica e Sisal hanno comunicato le variazioni nel calendario: l'estrazione del SuperEnalotto per il concorso numero 103/2023 si è tenuta ieri, lunedì 14 agosto 2023. Quella del Lotto e del 10eLotto, invece, è in programma domani, mercoledì 16 agosto 2023.

Una volta superata la data del Ferragosto, le estrazioni delle tre lotterie procederanno secondo il calendario consueto: Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto torneranno infatti nelle date di giovedì 17 agosto, venerdì 18 agosto e sabato 19 agosto.

Il jackpot del SuperEnalotto, intanto, continua a crescere e raggiunge quota 41 milioni, dopo che nel concorso di ieri nessun giocatore ha centrato la sestina milionaria o il 5+1.