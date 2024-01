Esselunga richiama Minestrone Gran Sapore surgelato: l’avviso di allerta del Ministero Il ritiro dai banchi frigo dei supermercati riguarda un lotto di Minestrone Gran Sapore surgelato venduto a marchio Esselunga. Il richiamo a causa della presenza di allergene non dichiarato in etichetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La catena di supermercati Esselunga ha richiamato dai suoi negozi un lotto di Minestrone surgelato a causa di un possibile rischio di presenza di allergeni nel prodotto non dichiarati in etichetta. Il ritiro dai banchi frigo dei supermercati riguarda nel dettaglio un lotto di Minestrone Gran Sapore surgelato venduto proprio a marchio Esselunga.

Come spiega l’avviso del Ministero della salute, pubblicato il 12 gennaio sulla piattaforma online dedicata agli avvisi di sicurezza per i richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, il ritiro del Minestrone surgelato di Esselunga è stato disposto in via precauzionale a causa della presenza dell’Allergene Glutine non dichiarato in etichetta.

Il prodotto interessato dal ritiro è quello con numero di lotto LM339A e termine minimo di conservazione fissato al dicembre 2025. Il minestrone è stato prodotto per Esselunga dall’azienda Industrie Rolli Alimentari S.p.A., nel proprio stabilimento di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il Minestrone Gran Sapore surgelato è venduto in confezioni da 600 grammi ciascuna.

L’azienda ha già provveduto a ritirare dagli scaffali dei supermercati il prodotto ancora non venduto mentre chi avesse già acquistato una delle confezioni con il lotto interessato dal richiamo, l’indicazione è di non consumare il prodotto in caso di allergia al glutine e di riportarlo al punto vendita. Il problema infatti interessa soprattutto le persone celiache mentre per gli altri non c’è alcun rischio ed è possibile consumare regolarmente il prodotto.

Come ricorda l’istituto superiore di Sanità, anche se la carne, le verdure, i legumi, gli ortaggi, le verdure e la frutta non contengono glutine, il glutine può essere ”nascosto” nei cibi, dove viene aggiunto come additivo. Per questo è importante che sulle etichette sia segnalato come allergene.