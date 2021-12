Esplosione Ravanusa, carabinieri: “Voci sotto le macerie”, si scava Si cercano i dispersi dopo l’esplosione di Ravanusa, nell’Agrigentino. I vigili del fuoco avrebbero sentito la voce di almeno una donna intrappolata sotto le macerie.

A cura di Susanna Picone

Voci sotto le macerie. Questa la notizia che arriva dai soccorritori al lavoro a Ravanusa, nell'Agrigentino, dove un’esplosione ha sventrato una palazzina, interamente crollata, e danneggiato almeno altri sette edifici. "Un incendio immane che ha consentito però a qualcuno di riuscire ad uscire dagli appartamenti e a scappare. Abbiamo tanti dispersi, probabilmente 11. C'è però qualche buona notizia: siamo riusciti a sentire delle voci da sotto le macerie e dopo aver chiuso il gas si sta iniziando a scavare fra le macerie per salvare quante più persone possibili”, è quanto ha detto il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Agrigento.

Sul posto sono in azione i cani molecolari. "I carabinieri sono giunti per primi e hanno iniziato i soccorsi urgenti, facendo arrivare le ambulanze. Poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno avviato le attività di spegnimento dell'incendio che ha investito l’intera conduttura del gas cittadino – così ancora il colonnello Stingo -. I cani molecolari stanno girando fra le macerie e ci hanno dato la possibilità di trovare qualcuno in vita”. I vigili del fuoco avrebbero sentito la voce di una donna sotto le macerie e stanno cercando di tirarla fuori. Complessivamente sono oltre 90 i vigili del fuoco presenti nella zona, insieme a loro carabinieri, polizia e volontari della Croce rossa. Le persone evacuate sono state portate in alberghi della zona dal comune di Ravanusa. Tra i dispersi ci sarebbero anche tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta.